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Губернатор поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Ваш труд очень важен для жителей Самарской области. Транспортный комплекс обеспечивает стабильную работу объектов промышленности и социальной инфраструктуры, предприятий торговли, сельского хозяйства, других отраслей, определяющих устойчивость экономики региона, уровень и качество жизни граждан.

В последние годы в нашей губернии опережающими темпами строятся и ремонтируются дороги, мосты, развязки, полным ходом идет строительство станции "Театральная" самарского метрополитена, обновляется парк городского пассажирского транспорта, активно развивается региональная логистическая система.

Особое внимание уделяется достижению показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что дальнейшая реализация нацпроекта, внедрение новейших цифровых технологий обеспечат снижение аварийности и травматизма на дорогах региона.

Дорогие друзья! Благодарю вас за трудолюбие, высокую самоотдачу, водительскую смекалку, умение при любых обстоятельствах настойчиво добиваться поставленных целей. Спасибо нашим ветеранам, чей вклад в совершенствование транспортной системы Самарской области заслуживает самой искренней признательности.

Желаю вам безаварийной дороги и успехов в профессиональной деятельности! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!", — говорится в поздравлении. 

Гид потребителя

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