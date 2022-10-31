В YAPPY запустились открытые комнаты

YAPPY представляет новое пространство для общения и совместного творчества — открытые комнаты. Каждая комната доступна в течение 24 часов и дает возможность неограниченному количеству пользователей общаться, создавать тематические коллабы и увеличивать охваты.

Открытые комнаты представляют собой тематические чаты, где люди со схожими интересами могут обмениваться информацией и делать совместные проекты. При этом каждый зарегистрированный пользователь YAPPY может создавать неограниченное количество открытых комнат. Для этого нужно:

зайти в специальный раздел меню YAPPY, нажав на иконку "огонек" в нижнем меню;

добавить тему, описание и обложку комнаты;

записать видеоприглашение.

После оформления комнаты подписчики автора получат уведомление о созданном чате, а сам проект попадает на витрину открытых комнат в соответствующий раздел. Здесь будущие участники могут быстрее найти интересную комнату, а авторы — собрать вовлеченную аудиторию.

Вступившие в комнату участники могут общаться с автором и между собой с помощью текстовых сообщений, видео, реакций и коллабов. Для этого нужно зажать видео и выбрать опцию "В коллаб" в появившемся меню. Готовые ролики будут опубликованы в чате, ленте, а также в профилях всех участников коллаба. Это поможет увеличить охват видео и количество подписчиков.

Также к проекту можно привлечь аудиторию из других приложений. Для этого нужно поделиться ссылкой на открытую комнату в мессенджерах и социальных сетях.