"Зеленый эталон" "Тольяттиазота": от безопасного удобрения к экологии продуктов

ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) получило право маркировать свою продукцию знаком отличия "Зеленый эталон". Таким образом предприятие подтверждает самый высокий уровень качества и экологичности продукции, а также задает тенденцию на развитие рынка "зеленых" товаров.

Спрос на экологичную продукцию приобретает все более широкое распространение. Этот статус подтверждается в рамках различных систем экологической сертификации и маркировки. В частности, законом "О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", который вступил в силу в марте 2022 года.

В ходе сертификации удостоверяется экологическая чистота продукции, ее воздействие на окружающую среду. Положительные результаты испытаний дают право изготовителю маркировать свою продукцию знаком "Зеленый эталон". Его получают те компании, которые подтвердили, что используют только безопасные для здоровья человека технологии.

Путь к "Зеленому эталону"

Предусматриваются три основные категории товаров, которые могут получить статус "с улучшенными характеристиками". Это сельскохозяйственная продукция, продовольствие и промышленная. В эту категорию попадает и продукция ТОАЗа. Специалисты предприятия проанализировали ее на предмет соответствия критериям "Зеленого эталона" и заявились на присвоение этого знака.

Далее следовала обширная работа: для подготовки документов АНО "Роскачество" была создана специальная рабочая группа, собран значительный массив информации, в том числе данные о технологии, хранении на складах, отгрузке, логистике, качестве и составе продукции, графики контроля, уставные документы.

Заместитель генерального директора по качеству ТОАЗа Евгений Митин пояснил: "Мы работали в соответствии с законом № 184 "О техническом регулировании". Процедура получения "Зеленого эталона" стандартная для сертификации любой продукции на территории РФ. Процесс состоял из трех этапов. Сначала — документальная проверка: Роскачество отправило нам перечень документов, которые мы должны были предоставить. Второй этап — проверка на соответствие продукции требованиям, которые установлены национальным стандартом и новым федеральным законом ("О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками". — Прим. Волга Ньюс). Для этого мы отправляли образец в сертифицированную лабораторию. Третий этап — оформление сертификата".

В результате 19 сентября национальный институт качества "Роскачество" подтвердил, что "Тольяттиазот" успешно прошел сертификацию на присвоение знака "Зеленый эталон" аммиаку, карбамиду и аммиачной воде.

Экотехнологии

Полученный сертификат имеет статус федерального и демонстрирует не только высокое качество продукта, но и экологичность его производства. Этому пункту ТОАЗ уделяет особое внимание.

Евгений Митин рассказал о главных экологичных технологиях на предприятии. Первое — это контроль всего производственного цикла, начиная с использования сырья для экологической продукции и заканчивая отслеживанием показателей, которые могут повлиять и на саму продукцию, и на окружающую среду. Второе — использование упаковки и транспорта, которые исключают попадание продукции в окружающую среду. Третье — обеспечение прослеживаемости продукции на всех жизненных циклах: от момента производства до использования продукции. Этот пункт включает учет, маркировку, отгрузку, транспортировку, хранение на складах и пр. В свою очередь маркировка продукции дает потребителю четкую информацию о ее составе, требованиях при транспортировке, условиях хранения и рекомендации по ее применению. Причем вся эта информация подлежит обязательной регистрации в Минсельхозе.

Основным показателем экологичности минеральных удобрений является сочетание полезного эффекта своего функционального назначения с обеспечением безопасных и благоприятных условий для здоровья человека и окружающей среды с предотвращением негативного воздействия на почву.

В этой связи Государственным стандартом на продукцию и продовольствие с улучшенными характеристиками установлены жесткие требования к содержанию в минеральных удобрениях примесей загрязняющих веществ таких как примеси кадмия, ртути, мышьяка, никеля, свинца, хрома, меди, цинка и др. И для контроля за этими параметрами вся продукция ТОАЗ была подвержена многочисленным исследованиям, которые и подтвердили ее соответствие установленным требованиям. Причем по многим из указанных примесей продукция имеет 100-кратный, а для некоторых примесей 1000-кратный запас по качеству.

"Зеленые" гарантии

Все перечисленные и другие технологии, используемые на "Тольяттиазоте", позволили претендовать на получение знака отличия "Зеленый эталон", который дает ряд преимуществ как заявителю, так и потребителю. Для ТОАЗа — это повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке. Для потребителей — это и возможность выбирать "зеленые" продукты, повышая качество и продолжительность жизни, и ответственное отношение производителя к экологии.

Причем появление маркировки на продукции "Тольяттиазота" не предполагает изменение цен. "Это всего лишь документальное подтверждение того, что мы можем выпускать экологичную продукцию и на всех этапах продемонстрировать, что наша продукция соответствует всем нормативным требованиям", — добавил Евгений Анатольевич.

Кроме того, получение "Зеленого эталона" по сути запускает цепную реакцию для других производителей-потребителей продукции ТОАЗа. "Кроме промышленных, еще есть сельхозпроизводители, которые сертифицируют свою продукцию. Если они хотят иметь знак "зеленой продукции", то в своей технологии должны использовать все, что имеет ту же маркировку. Поэтому удобрения, которые они применяют для выращивания своих сельхозкультур, тоже должны иметь "Зеленый эталон", — пояснил замдиректора по качеству ТОАЗа. И, по его прогнозам, спрос на такую продукцию имеет тенденцию к росту, потому что потребители будут требовать товар с "зеленым" брендом.

"В очередной раз продукция "Тольяттиазота" получила признание высшего качества, она полностью соответствует современным требованиям экологии, по более чем двум десяткам пунктов, — комментирует генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский. — Наши аммиак и карбамид еще с 2008 года зарегистрированы за рубежом, в комиссии Евросоюза. Весь экспорт базируется на этих стандартах, которым мы, безусловно, соответствуем. Сертификат, полученный в 2022-м, откроет для нас новые возможности и на внутреннем рынке".