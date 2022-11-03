ЕР передаст подарочные наборы родным мобилизованных в День народного единства

Региональные отделения партии собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев по всей России.

Как сообщает сайт ER.ru, к Дню народного единства "Единая Россия" проводит акцию "Россия - единая семья!", в рамках которой регионы отправили подарочные наборы родным мобилизованных и добровольцев. Подарки отражают особенность региона - собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

Активисты удмуртского регионального отделения партии отправили подарки в Омскую область.

"Этот подарок мы собирали всей республикой, вместе с нашими предприятиями и депутатами. Отправили селтинский мед, воткинские и сарапульские сладости к чаю, шоколадные перепечи и многое другое. Таким образом хотим поддержать семьи мобилизованных сибиряков, сказать, что мы гордимся их мужьями, отцами, сыновьями, которые в трудную минуту встали на защиту нашей Родины. Сегодня в Удмуртии вновь реализуется партийный проект "ПоддЕРжка", в рамках которого оказывается помощь десяткам семей мобилизованных, решаются их социальные и бытовые вопросы. И это тоже поддержка наших солдат, которые могут не волноваться, находясь далеко от своих семей", - отметил секретарь реготделения "Единой России", глава региона Александр Бречалов.

Кубанские единороссы отправили подарки многодетным семьям Мариуполя. Их доставят в гуманитарный центр "Единой России", который работает в городе с марта этого года и уже оказал помощь десяткам тысяч жителей. Семьям, которые не могут по каким-то причинам доехать до гуманитарного центра, подарочные наборы будут доставлены домой.

"Мы сформировали несколько десятков подарочных наборов. Это продукты и деликатесы кубанских производителей: мясные изделия, соленья, чай и сладости. В День народного единства мы решили поздравить жителей и показать, что мы - вместе, мы единая семья. К Дню народного единства подарки будут доставлены адресатам", - рассказал секретарь реготделения "Единой России", первый вице-спикер законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко.

Иркутская область направила свои подарки - чаи из байкальских и таежных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала - в Ленинградскую область.

"Это очень хорошая инициатива, которая еще больше укрепляет российскую сплоченность и подтверждают, что мы - единая страна, мы все вместе. В Сибири принято звать на чай, если хочешь стать ближе к человеку. Сегодня такое общение нужно многим семьям, у которых мужья, отцы, сыновья мобилизованы в вооруженные силы страны. Эти подарки - знак нашей поддержки", - подчеркнул секретарь регионального отделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга - в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская - с Курганской. В акции "Единой России" "Россия - единая семья!" участвуют все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.

Помимо этого, "Единая Россия" в День народного единства продолжит помогать семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Также депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях. Пройдут и ставшие традиционными автопробеги, раздача ленточек-триколоров и тематические флешмобы, посвященные единству народов России.

Напомним, с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приемных и штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО. "Единая Россия", "Молодая Гвардия Единой России" и #МЫВМЕСТЕ создали совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь оказывается в формате "одного окна" - поступающие в штаб заявки от семей распределяются между волонтерами и в режиме реального времени можно отслеживать их исполнение.

Также волонтеры МГЕР и "Единой России" оказывают поддержку военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях. Они работают адресно - помогают с обеспечением средствами реабилитации, взаимодействуют с госпиталями, оказывают поддержку семьям военнослужащих, находящимся на лечении.

Помимо этого, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства (среди инициатив - единовременная выплата не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул и т.д.).