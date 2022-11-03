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Самарские волонтеры передали книги по российской истории в ПВР

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне Дня народного единства комплекты научно-популярных и исторических изданий пополнили библиотеки 16 пунктов временного размещения в Самарской области.

Фото: samara.er.ru

Здесь и подарочные издания, и книги для детей, которые в доступной форме повествуют о разных периодах становления государства Российского, книги по истории российского флота и истории искусств.

"Надеемся, что эти книги станут настоящими собеседниками для взрослых и детей, будут особенно полезны школьникам при освоении программы и в качестве внеклассного чтения", - уверены волонтеры партийного центра "Единой России", которые доставили настольные игры и книги исторической тематики в ПВР.

Напомним, что в Самарской области временным домом для вынужденных переселенцев стали 16 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находятся 1615 вынужденных переселенцев, из них 433 ребенка.

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