Самарские волонтеры передали книги по российской истории в ПВР

Накануне Дня народного единства комплекты научно-популярных и исторических изданий пополнили библиотеки 16 пунктов временного размещения в Самарской области.
Здесь и подарочные издания, и книги для детей, которые в доступной форме повествуют о разных периодах становления государства Российского, книги по истории российского флота и истории искусств.
"Надеемся, что эти книги станут настоящими собеседниками для взрослых и детей, будут особенно полезны школьникам при освоении программы и в качестве внеклассного чтения", - уверены волонтеры партийного центра "Единой России", которые доставили настольные игры и книги исторической тематики в ПВР.
Напомним, что в Самарской области временным домом для вынужденных переселенцев стали 16 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находятся 1615 вынужденных переселенцев, из них 433 ребенка.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!