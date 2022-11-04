Представители национальностей Самарской области: Народное единство победит любого врага

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. В этот день в самарском Доме дружбы народов собрались представители разных национальностей и обратились ко всем жителям Самарской области, чтобы напомнить всем, насколько важна взаимопомощь между людьми.

"День народного единства - это единение всех людей, независимо от национальности и религиозных взглядов. И лично для меня это значит, что, если мы едины - мы непобедимы", - говорит руководитель регионального отделения по Самарской области и Приволжскому федеральному округу Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Дильфуза Сабирова.

Напомним, День народного единства - государственный праздник России, установленный в 2005 году. Он увековечил одну из наиболее ярких страниц истории нашей Родины, когда ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило в 1612 г. Москву от иноземных захватчиков. Тогда россияне доказали, что народное единство победит любого врага.

"Для нашей организации День народного единства имеет большое значение. Он несет самое позитивное, необходимое, нужное значение в сегодняшней обстановке, - комментирует председатель Совета Самарской региональной общественной организации "Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч")" Андрей Щобак. - Только объединившись со всеми народами, мы можем преодолеть все проблемы, которые возникли в настоящее время. Представители всех народов, проживающих на территории Самарской области, сплотились в нашей обшей беде и дружно оказывают помощь переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим в наш регион. Мы очень благодарны всем, кто собирает гуманитарную помощь и просто добрым словом поддерживает людей, оказавшихся в сложной ситуации".

В России проживает более 190 народов, из них более 145 представлены в Самарской области, у каждого - собственная культура, традиции и обычаи. Для большинства людей межнациональное взаимодействие - это норма жизни, интерес, опыт и крепкая дружба.

"В Самаре в 2022 году прошло много интересных мероприятий - фестиваль "iВолга", где основной темой было знакомство с разными народами России, "Студенческая весна", благодаря которой к нам приехали талантливые ребята со всей страны. Недавно в галерее "Виктория" прошла выставка, посвященная Казани. Здорово узнавать историю соседей!" - рассказала блогер из Самары, предприниматель Наталья Гаржа.

Кухня, песни, танцы, обряды, живопись - все эти составляющие столетиями формируют культуру нашей страны, в которой есть место для представителей всех национальностей и конфессий, отмечают в Доме дружбы народов.