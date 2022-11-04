Дети из семей мобилизованных и военных, участвующих в СВО, посетили парк Дружбы народов

Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" в День народного единства организовало для детей из семей мобилизованных и военнослужащих цикл экскурсий в парк Дружбы народов.

Волонтер партийного центра "Единой России", руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе Самары Арсений Ганин сегодня выступил в роли сопровождающего и гида для ребят, папы которых участвуют в СВО.

"Ребята и их мамы смогли отвлечься, узнать что-то новое. Надеюсь, что им здесь понравится. Мы не случайно в День народного единства привезли всех в Парк Дружбы народов, чтобы ребята увидели, как на одной территории под одним небом мирно сосуществуют разные народности, живущие в Самаре", - отметил Арсений.

Участники экскурсии посетили 10 национальных подворий этносов, проживающих на территории Самарской области. В каждом из подворий школьников встречали представителей народов и народностей, живущих в регионе, ребята смогли познакомиться с обычаями и традициями разных народностей, узнать о национальных костюмах и народных промыслах.

Напомним, возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. На территории в 12 га расположились подворья немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые, архитекторы, к работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей.

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность этнопарка Дружбы народов для сохранения культурного наследия народов региона, для воспитания в подрастающем поколении уважения к национальным традициям, к истории многонациональной страны.

Супруга мобилизованного, Светлана не в первый раз в Парке Дружбы народов, но с удовольствием побыла и на мордовском подворье, и в финно-угорской избе, узнала о быте и традициях волжских немцев и евреев. Она уверена, что это очень познавательно для детей школьного возраста.

Самарчанка Юлия Осипова поблагодарила организаторов за подаренные впечатления и новые знания. Еще одним сюрпризом для семей мобилизованных стало вручение подарков от единороссов Кузбасса и Самарского регионального отделения "Единой России".

Отметим, что экскурсии для детей из семей мобилизованных и военнослужащих пройдут в течение осенних каникул и продлятся до конца ноября. Планируемый охват участников - более 5 тыс. человек со всей губернии. В ближайшие дни этнопарк по инициативе партийцев посетят 253 ребенка и 49 взрослых.





