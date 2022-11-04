16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дети из семей мобилизованных и военных, участвующих в СВО, посетили парк Дружбы народов Самарские волонтеры передали книги по российской истории в ПВР В Самаре семьи мобилизованных получили подарки от единороссов Кузбасса Дмитрий Азаров и Андрей Турчак обсудили создание цифровой платформы "Народная программа" в Самарской области Пенсионерки из Челно-Вершинского района передали мобилизованным теплые вязаные вещи

Партии Власть и политика

Дети из семей мобилизованных и военных, участвующих в СВО, посетили парк Дружбы народов

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" в День народного единства организовало для детей из семей мобилизованных и военнослужащих цикл экскурсий в парк Дружбы народов.

Фото: samara.er.ru

Волонтер партийного центра "Единой России", руководитель штаба МГЕР в Куйбышевском районе Самары Арсений Ганин сегодня выступил в роли сопровождающего и гида для ребят, папы которых участвуют в СВО.

"Ребята и их мамы смогли отвлечься, узнать что-то новое. Надеюсь, что им здесь понравится. Мы не случайно в День народного единства привезли всех в Парк Дружбы народов, чтобы ребята увидели, как на одной территории под одним небом мирно сосуществуют разные народности, живущие в Самаре", - отметил Арсений.

Участники экскурсии посетили 10 национальных подворий этносов, проживающих на территории Самарской области. В каждом из подворий школьников встречали представителей народов и народностей, живущих в регионе, ребята смогли познакомиться с обычаями и традициями разных народностей, узнать о национальных костюмах и народных промыслах.

Напомним, возведение этнографического парка стартовало в 2016 году. На территории в 12 га расположились подворья немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен. Чтобы воссоздать точные копии национальных жилищ, были приглашены ученые, архитекторы, к работе были привлечены представители общественных организаций. Была проведена большая научно-историческая работа по сбору информации о традициях, обычаях, укладе жизни людей разных национальностей.

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность этнопарка Дружбы народов для сохранения культурного наследия народов региона, для воспитания в подрастающем поколении уважения к национальным традициям, к истории многонациональной страны.

Супруга мобилизованного, Светлана не в первый раз в Парке Дружбы народов, но с удовольствием побыла и на мордовском подворье, и в финно-угорской избе, узнала о быте и традициях волжских немцев и евреев. Она уверена, что это очень познавательно для детей школьного возраста.

Самарчанка Юлия Осипова поблагодарила организаторов за подаренные впечатления и новые знания. Еще одним сюрпризом для семей мобилизованных стало вручение подарков от единороссов Кузбасса и Самарского регионального отделения "Единой России".

Отметим, что экскурсии для детей из семей мобилизованных и военнослужащих пройдут в течение осенних каникул и продлятся до конца ноября. Планируемый охват участников - более 5 тыс. человек со всей губернии. В ближайшие дни этнопарк по инициативе партийцев посетят 253 ребенка и 49 взрослых.
   

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4