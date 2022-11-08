Самарский депутат помог восстановить захоронение участницы трех войн, врача и ученого Татьяны Аскалоновой

Активисты партийного проекта "Историческая память" в Самарской области продолжают поисковые и восстановительные работы на воинских захоронениях в Самаре и губернии.

В мае 2020 года на одном из пригородных кладбищ Самары была обнаружена заброшенная одиночная могила. На памятнике - табличка с фотоизображением миловидной женщины в военной форме с петлицами военврача и надписью: "Прости, Таня. Доцент глазной клиники Куйб. мединститута. Участница 3-х войн. Трижды орденоносец. Сделала свыше 19000 операций. Написала 30 научных работ. Вся жизнь её была посвящена служению народу и Родине".

Волонтеры и поисковики выяснили, что здесь нашла покой Татьяна Моисеевна Аскалонова, участница Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. Она была одной из первых женщин-врачей в Поволжье, в 1937 году ей была присуждена учёная степень кандидата медицинских наук, а в 1939 году она утверждена в учёном звании доцента. Татьяна Моисеевна являлась одним из создателей офтальмологической научно-педагогической школы Куйбышевского медицинского института, чему способствовал, в том числе, её богатый опыт военного врача, полученный в ходе Великой Отечественной войны.

Памятник, установленный ориентировочно в 1950 году, сильно обветшал. Помог восстановить захоронение известной землячки на территории кладбища "Яблонька" в Кировском районе Самара депутат Самарской губернской думы Роман Балтер ("Единая Россия").

Памятник очистили, подняли и укрепили основание. обновили портрет заслуженного врача РСФСР и надписи. Вместе с волонтерами была выровнена и благоустроена вся территория захоронения, поставлено новое ограждение, отреставрировано надгробие, сделана дорожка к обелиску.

Роман Евгеньевич - сам из семьи медиков, поэтому с особым чувством вызвался помочь в реконструкции захоронения известного доктора-офтальмолога "запасной столицы". Восстанавливать могилы таких выдающихся людей надо не от случая к случаю. Обретение забытого имени - это настоящее историческое событие, уверен самарский депутат-единоросс.

"Жизненная история доктора Татьяны Асколоновой и ее супруга - это еще одна из интереснейших страниц истории здравоохранения Самарской области. Вся жизнь Татьяна Моисеевны - и в годы войны, в послевоенные годы - яркий пример служения своей родине, пример для тех, кто считает медицину своим призванием, для студентов-медиков, для тех, кто выбрал профессию врача", - считает Роман Балтер.

Напомним, что в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области с 2019 года реализуется проект по восстановлению воинских захоронений. Были определены захоронения, находящиеся не только на городском кладбище Самары, но и на кладбище "Рубежное" и кладбище "Безымянное". За время реализации проекта 26 захоронений были приведены в порядок.

Отметим, что в восстановлении воинских захоронений на территории региона активное участие принимают представители общественной организации "Группа увековечения памяти защитников Отечества г. Самара", активисты местных отделений Партии "Единая Россия" и ВОД "Волонтеры Победы" в Самарской области.