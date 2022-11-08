Самарский депутат помог восстановить захоронение участницы трех войн, врача и ученого Татьяны Аскалоновой

Активисты партийного проекта "Историческая память" в Самарской области продолжают поисковые и восстановительные работы на воинских захоронениях в Самаре и губернии.
В мае 2020 года на одном из пригородных кладбищ Самары была обнаружена заброшенная одиночная могила. На памятнике - табличка с фотоизображением миловидной женщины в военной форме с петлицами военврача и надписью: "Прости, Таня. Доцент глазной клиники Куйб. мединститута. Участница 3-х войн. Трижды орденоносец. Сделала свыше 19000 операций. Написала 30 научных работ. Вся жизнь её была посвящена служению народу и Родине".
Волонтеры и поисковики выяснили, что здесь нашла покой Татьяна Моисеевна Аскалонова, участница Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. Она была одной из первых женщин-врачей в Поволжье, в 1937 году ей была присуждена учёная степень кандидата медицинских наук, а в 1939 году она утверждена в учёном звании доцента. Татьяна Моисеевна являлась одним из создателей офтальмологической научно-педагогической школы Куйбышевского медицинского института, чему способствовал, в том числе, её богатый опыт военного врача, полученный в ходе Великой Отечественной войны.
Памятник, установленный ориентировочно в 1950 году, сильно обветшал. Помог восстановить захоронение известной землячки на территории кладбища "Яблонька" в Кировском районе Самара депутат Самарской губернской думы Роман Балтер ("Единая Россия").
Памятник очистили, подняли и укрепили основание. обновили портрет заслуженного врача РСФСР и надписи. Вместе с волонтерами была выровнена и благоустроена вся территория захоронения, поставлено новое ограждение, отреставрировано надгробие, сделана дорожка к обелиску.
Роман Евгеньевич - сам из семьи медиков, поэтому с особым чувством вызвался помочь в реконструкции захоронения известного доктора-офтальмолога "запасной столицы". Восстанавливать могилы таких выдающихся людей надо не от случая к случаю. Обретение забытого имени - это настоящее историческое событие, уверен самарский депутат-единоросс.
"Жизненная история доктора Татьяны Асколоновой и ее супруга - это еще одна из интереснейших страниц истории здравоохранения Самарской области. Вся жизнь Татьяна Моисеевны - и в годы войны, в послевоенные годы - яркий пример служения своей родине, пример для тех, кто считает медицину своим призванием, для студентов-медиков, для тех, кто выбрал профессию врача", - считает Роман Балтер.
Напомним, что в рамках федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области с 2019 года реализуется проект по восстановлению воинских захоронений. Были определены захоронения, находящиеся не только на городском кладбище Самары, но и на кладбище "Рубежное" и кладбище "Безымянное". За время реализации проекта 26 захоронений были приведены в порядок.
Отметим, что в восстановлении воинских захоронений на территории региона активное участие принимают представители общественной организации "Группа увековечения памяти защитников Отечества г. Самара", активисты местных отделений Партии "Единая Россия" и ВОД "Волонтеры Победы" в Самарской области.
Татьяна Моисеевна Аскалонова (Самойлова-Введенская) родилась 12 января 1899 г. в Самаре в простой семье. В 1916 году Татьяна поступает в Харьковский медицинский институт, но оставляет учебу и отправляется в качестве сестры милосердия Красного Креста на германский фронт. Около двух лет работает в отряде Красного Креста, была неоднократно ранена, награждена медалью "За усердие". С 1917 года служила в Финской Красной Гвардии, но попала в плен под Гельсингфорсом, где провела полтора месяца. В Самару вернулась в декабре 1918 году, где работала на ликвидации эпидемии сыпного тифа. Через год ушла служить в Чапаевскую дивизию Уральского фронта помощником врача. В сентябре 1919 года поступила в только созданный Самарский университет на медицинский факультет, который закончила через 4 года. В 1923 г. Татьяна Моисеевна вступила в брак с Иваном Николаевичем Аскалоновым - тоже студентом медицинского факультета Самарского университета. После окончания университета Аскалонова 8 лет работала окулистом в Башкирии, Самаре, Казахстане. В 1932 году вместе с мужем вернулись и поступили на работу в Самарский медицинский институт: Иван Николаевич - на кафедру госпитальной хирургии, а Татьяна Моисеевна - ассистентом глазной клиники при кафедре глазных болезней. К этому времени она уже была автором 10 печатных научных работ, доцентом кафедры глазных болезней. После начала Великой Отечественной войны супруги Аскалоновы приняли решение ехать на фронт, оставив в Куйбышеве двоих маленьких детей. Они служили с января 1942 по июль 1945 года. Иван Николаевич был ведущим хирургом эвакогоспиталей Волховского, 3-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов, а Татьяна Моисеевна - начальником главного отдела с исполнением обязанностей главного окулиста Волховского фронта. Войну она закончила в звании военврача 2 ранга, майора медслужбы, награждена Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II степени. В сентябре 1945 года она вернулась с фронта и приступила к работе доцента кафедры глазных болезней Куйбышевского мединститута, и в 1947 году была представлена к почётному званию "Заслуженный врач РСФСР". В 1949 году в Куйбышевский мединститут на должность директора и заведующего кафедрой глазных болезней был переведен известный офтальмолог и окулист Тихон Ерошевский, и Татьяна Аскалонова стала правой рукой профессора, работала в его клинике, ассистировала ему. Однако, участие в трех войнах дало о себе знать, и 13 апреля 1950 года Татьяна Моисеевна скоропостижно скончалась. Похоронена в Кировском районе Самары на кладбище пос. Яблонька.