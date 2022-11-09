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Оператор билайн и "Сеченовка" обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты совместной цифровой лаборатории билайна и Сеченовского Университета создали модель ИИ, которая с точностью более 80% позволяет прогнозировать развитие патологии тазобедренного сустава на основе снимков МРТ. Данные результаты были представлены на VI Сеченовском международном биомедицинском саммите 2022 (SIBS-2022).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Решение прогнозирует развитие четырех наиболее часто встречающихся патологий тазобедренного сустава, в частности, синовита и повреждения хряща. В ближайшей перспективе планируется создать интегрируемые сервисы для определения вероятности патологий в травматологии на основе лучевых методов исследований, а также выявления признаков наличия и степени тяжести различных патологий тазобедренного сустава в МРТ-исследованиях.

Кроме того, в ходе саммита между билайном и Сеченовкой было подписано очередное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется взаимодействие в сфере разработки перспективных технологий и продуктов на основе ИИ и больших данных для применения в области медицины, в частности, систем поддержки принятия врачебных решений в травматологии и ортопедии, автоматизированных систем анализа гистологических исследований в области патоморфологии на основе технологий компьютерного зрения, а также коммерциализации созданных продуктов в целях дальнейшего развития цифровизации медицины.

"Совместно с коллегами из Сеченовки мы уже создали модель ИИ, которая позволяет определять наличие значимых патологий тазобедренного сустава. Это особенно важно на ранних стадиях развития заболевания. Сейчас мы приступаем ко второму этапу работы — классификации этих патологий. Это довольно сложное решение, так как оно требует не только обнаружения самой патологии на разных срезах МРТ-исследования, но также и правильного расчета соответствующих показателей. Что касается развития лаборатории, то мы значительно расширили ее функционал, и сейчас ученые при помощи облачных технологий билайна могут описывать патологии, которые они видят на выгружаемых исследованиях. Подписанное сегодня соглашение позволит увеличить количество направлений сотрудничества и создавать новые решения в области травматологии и ортопедии, а в перспективе мы намерены развивать сотрудничество для решения сложных задач в онкологии", — рассказал генеральный директор билайна Александр Торбахов.

"При поддержке Мегагранта от министерства науки и высшего образования РФ была создана лаборатория клинических смарт-нанотехнологий в ортопедии под руководством специалиста в области формирования "умных" наносистем для адресной доставки биологически активных веществ и магнитных наночастиц, одного из ведущих ученых из Китайской Народной Республики профессора Син-Цзе Лянь. Одной из задач лаборатории является диагностика заболеваний суставов на основе рутинных данных, полученных методом МРТ. Совместно с коллегами из билайна нам удалось создать модель ИИ, которая позволяет выявлять вероятность остеоартроза на ранних стадиях по 4 основным критериям, принятым в ортопедии. Предложенное решение может являться как скрининговой технологией, позволяющей выявить вероятность изменения ткани в больших популяциях, так и использоваться специалистами для контроля лечения", — отметил ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глыбочко.

Первое соглашение о сотрудничестве билайн и Сеченовский Университет подписали в октябре 2021 года. Документ предполагал совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, создание цифровой лаборатории, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации.

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