В Самарской области выберут села и деревни, где подключат интернет в первую очередь

В Самарской области воспользоваться услугами широкополосного доступа к интернету имеют возможность 99,24% населения региона (3 191 063 человека), проживающих в 99,25% домохозяйств губернии, по данным департамента информационных технологий и связи Самарской области.

В регионе продолжается реализация проекта "Устранение цифрового неравенства". Это один из приоритетных проектов Минцифры, который к 2030 г. позволит провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек. В этих небольших селах и деревнях появится возможность пользоваться современной мобильной связью и скоростным мобильным интернетом стандарта LTE.

В 2022 г. россияне смогут выбрать 1800 населенных пунктов, где интернет и мобильная связь появятся в 2023 году. Для каждого региона определено плановое количество населенных пунктов.

"В 2023 году в Самарской области начнется третий этап реализации проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — говорит руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. — Высокоскоростным мобильным интернетом 4G в следующем году будут обеспечены 19 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Жители региона сами решат, какие села и деревни подключать к интернету в приоритетном порядке".

Чтобы определить, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, на портале "Госуслуги" проходит онлайн-голосование. Так, голосовать можно только за населенные пункты, располагающиеся в пределах Самарской области, в котором у голосующего оформлена постоянная регистрация по месту жительства.

Если нет доступа к интернету, проголосовать можно по почте. От одного села жители могут направить одно общее письмо. В 2021 г. в адрес Минцифры РФ по почте пришло более 85 тыс. голосов со всей страны. По почте письма будут принимать до 26 ноября (включительно).

К 2021 г. в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" в Самарской области в 212 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек установлены средства коллективного доступа к интернету для оказания универсальных услуг связи. Они были подключены с использованием волоконно-оптических линий связи и обеспечивают возможность передачи данных на пользовательское оборудование по технологии Wi-Fi.

Также на территории Самарской области в 2021 г. в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 75 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек установили базовые станции подвижной радиотелефонной связи (базовая станция ПРТС), обеспечивающих покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G.

В 2022 г. базовые станции ПРТС установят в 21 населенном пункте Самарской области.

Кроме этого, в 10 населенных пунктах с численностью не более 1000 человек, в которых наблюдаются проблемы с мобильной связью и отсутствует доступ к интернету, установили базовые станции ПРТС.