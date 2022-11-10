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Интернет Транспорт и связь

В Самарской области выберут села и деревни, где подключат интернет в первую очередь

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области воспользоваться услугами широкополосного доступа к интернету имеют возможность 99,24% населения региона (3 191 063 человека), проживающих в 99,25% домохозяйств губернии, по данным департамента информационных технологий и связи Самарской области.

В регионе продолжается реализация проекта "Устранение цифрового неравенства". Это один из приоритетных проектов Минцифры, который к 2030 г. позволит провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек. В этих небольших селах и деревнях появится возможность пользоваться современной мобильной связью и скоростным мобильным интернетом стандарта LTE.

В 2022 г. россияне смогут выбрать 1800 населенных пунктов, где интернет и мобильная связь появятся в 2023 году. Для каждого региона определено плановое количество населенных пунктов.

"В 2023 году в Самарской области начнется третий этап реализации проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", — говорит руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. — Высокоскоростным мобильным интернетом 4G в следующем году будут обеспечены 19 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Жители региона сами решат, какие села и деревни подключать к интернету в приоритетном порядке".

Чтобы определить, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, на портале "Госуслуги" проходит онлайн-голосование. Так, голосовать можно только за населенные пункты, располагающиеся в пределах Самарской области, в котором у голосующего оформлена постоянная регистрация по месту жительства.

Если нет доступа к интернету, проголосовать можно по почте. От одного села жители могут направить одно общее письмо. В 2021 г. в адрес Минцифры РФ по почте пришло более 85 тыс. голосов со всей страны. По почте письма будут принимать до 26 ноября (включительно).

К 2021 г. в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" в Самарской области в 212 населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек установлены средства коллективного доступа к интернету для оказания универсальных услуг связи. Они были подключены с использованием волоконно-оптических линий связи и обеспечивают возможность передачи данных на пользовательское оборудование по технологии Wi-Fi.

Также на территории Самарской области в 2021 г. в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" в 75 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек установили базовые станции подвижной радиотелефонной связи (базовая станция ПРТС), обеспечивающих покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G.

В 2022 г. базовые станции ПРТС установят в 21 населенном пункте Самарской области.

Кроме этого, в 10 населенных пунктах с численностью не более 1000 человек, в которых наблюдаются проблемы с мобильной связью и отсутствует доступ к интернету, установили базовые станции ПРТС.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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