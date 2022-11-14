"КуйбышевАзот" подвел итоги работы за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года предприятие продемонстрировало производственные показатели, позволившие ПАО "КуйбышевАзот" продолжить устойчивое развитие и работу по повышению конкурентоспособности производимой продукции.
По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. выработка основных видов продукции составила:
— аммиак (с учетом СП "ЛиндеАзотТольятти") — 794,8 тыс. тонн (94,8%);
— аммиачная селитра — 567,3 тыс. тонн (106,9%);
— карбамид — 269,8 тыс. тонн (101,4%);
— сульфат аммония — 343,4 тыс. тонн (91,4%);
— КАС — 215,2 тыс. тонн (104,4%)
— капролактам — 142,2 тыс. тонн (93,1%);
— полиамид-6 — 109,1 тыс. тонн (83,5%);
— нить полиамидная — 4,5 тыс. тонн (86,7%);
— ткань кордная пропитанная — 9,6 млн п. м. (65,7%).
На предприятии выполнен большой объем работ по ремонту и обновлению оборудования, продолжается реализация инвестиционных проектов.
Завершены строительные и начаты пуско-наладочные работы на новом производстве гранулированного карбамида. Его мощность составит 525 тыс. тонн в год (1500 т/сутки) карбамида. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство.
Ведется отладка технологического процесса на очистных сооружениях ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Проект реализуется за счет собственных средств ПАО "КуйбышевАзот". Ввод объекта внесет серьезный вклад в решение экологических проблем Волжского бассейна.
Продолжается реализация проекта "Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установки гранулирования нитрата аммония". Первый этап — строительство новой установки гранулирования и выпарки, который позволит снизить выбросы, находится в процессе завершения. Ведутся подготовительные работы по второму этапу проекта — строительству крупнотоннажного агрегата слабой азотной кислоты.
На производстве полиамида произведен капитальный ремонт трех установок полимеризации, на первой линии заменен реактор, что позволит улучшить параметры технологических процессов и качество продукции.
Компания продолжает работу по развитию транспортной инфраструктуры, в т. ч. обновлению подвижного состава. С начала года было приобретено 444 новых вагона для перевозки минеральных удобрений.
Все проекты, реализуемые предприятием, направлены на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций компании.
В сентябре ПАО "КуйбышевАзот" вошло в топ-3 рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний по версии информационного агентства AK&M. Предприятие заняло высокие места среди лучших компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внимание вопросам экологии и внесших наибольший вклад в развитие государства и общества.
ПАО "КуйбышевАзот" активно принимает участие в развитии территории Тольятти и Самарской области, где реализует социальные и благотворительные проекты, ориентированные на жителей города и региона.
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