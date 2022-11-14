"КуйбышевАзот" подвел итоги работы за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года предприятие продемонстрировало производственные показатели, позволившие ПАО "КуйбышевАзот" продолжить устойчивое развитие и работу по повышению конкурентоспособности производимой продукции.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. выработка основных видов продукции составила:

— аммиак (с учетом СП "ЛиндеАзотТольятти") — 794,8 тыс. тонн (94,8%);

— аммиачная селитра — 567,3 тыс. тонн (106,9%);

— карбамид — 269,8 тыс. тонн (101,4%);

— сульфат аммония — 343,4 тыс. тонн (91,4%);

— КАС — 215,2 тыс. тонн (104,4%)

— капролактам — 142,2 тыс. тонн (93,1%);

— полиамид-6 — 109,1 тыс. тонн (83,5%);

— нить полиамидная — 4,5 тыс. тонн (86,7%);

— ткань кордная пропитанная — 9,6 млн п. м. (65,7%).

На предприятии выполнен большой объем работ по ремонту и обновлению оборудования, продолжается реализация инвестиционных проектов.

Пуско-наладочные работы на новом производстве карбамида ПАО КуйбышевАзот

Завершены строительные и начаты пуско-наладочные работы на новом производстве гранулированного карбамида. Его мощность составит 525 тыс. тонн в год (1500 т/сутки) карбамида. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство.

Ведется отладка технологического процесса на очистных сооружениях ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Проект реализуется за счет собственных средств ПАО "КуйбышевАзот". Ввод объекта внесет серьезный вклад в решение экологических проблем Волжского бассейна.

Продолжается реализация проекта "Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установки гранулирования нитрата аммония". Первый этап — строительство новой установки гранулирования и выпарки, который позволит снизить выбросы, находится в процессе завершения. Ведутся подготовительные работы по второму этапу проекта — строительству крупнотоннажного агрегата слабой азотной кислоты.

На производстве полиамида произведен капитальный ремонт трех установок полимеризации, на первой линии заменен реактор, что позволит улучшить параметры технологических процессов и качество продукции.

На промышленной площадке ПАО КуйбышевАзот

Компания продолжает работу по развитию транспортной инфраструктуры, в т. ч. обновлению подвижного состава. С начала года было приобретено 444 новых вагона для перевозки минеральных удобрений.

Все проекты, реализуемые предприятием, направлены на сокращение потребления сырья, тепло- и энергоресурсов, снижение воздействия производства на окружающую среду, а также сохранение рыночных позиций компании.

В сентябре ПАО "КуйбышевАзот" вошло в топ-3 рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний по версии информационного агентства AK&M. Предприятие заняло высокие места среди лучших компаний химической отрасли, уделяющих пристальное внимание вопросам экологии и внесших наибольший вклад в развитие государства и общества.

ПАО "КуйбышевАзот" активно принимает участие в развитии территории Тольятти и Самарской области, где реализует социальные и благотворительные проекты, ориентированные на жителей города и региона.