В Самарской области прошел концерт артистов в рамках официального визита делегации Узбекистана

В понедельник, 14 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и хоким Наманганской области Узбекистана Шавкат Абдуразаков поприветствовали участников и гостей творческого вечера артистов республики, который прошел на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

В эти дни представительная делегация Наманганской области, в состав которой вошли руководители органов власти и бизнеса, работает в самарском регионе, чтобы укрепить уже существующие деловые связи с предпринимателями и установить новые партнерские отношения с крупными компаниями Самарской области.

Напомним, сегодня Дмитрий Азаров и Шавкат Абдуразаков во время встречи заключили соглашение о сотрудничестве регионов двух стран в торгово-экономической, научно-технологической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Благодаря такому сотрудничеству регионов двух стран, основой которого стало соглашение о намерениях, подписанное в 2018 году, состоялся культурный обмен. Дмитрий Азаров поблагодарил представителей делегации за приглашение на концерт артистов из Узбекистана.

"Я очень рад тому, что вы приехали с большой бизнес-миссией, с большим количеством проектов совместного сотрудничества, но культурный обмен, обогащение культуры наших народов, наших территорий - это по-настоящему бесценно", - отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что на самарской земле в дружбе, братстве живут люди разных национальностей. "Самарская область - один из самых многонациональных регионов. Мы уделяем большое внимание сохранению культуры народов, которые проживают в Самарской области, - подчеркнул губернатор. - Мы открыли Парк дружбы народов, у нас работает Дом дружбы народов. Мы понимаем, что чем больше люди - представители разных культур - узнают о культуре своего соседа, брата, тем более мощную платформу добрососедства и дружбы задает взаимопроникновение культур. Я очень рад тому, что сегодня выступят деятели культуры Наманганской области, и мы сможем больше узнать об уникальной, древней культуре Узбекистана".

Дмитрий Азаров уверен, чем больше люди будут узнавать друг о друге, в том числе, о культуре, истории, религии, тем больше "мостов для дружбы, помощи и взаимовыгодного сотрудничества".

Губернатор выразил уверенность, что сотрудничество Самарской и Наманганской областей будет продолжаться. "Мы заложим очень серьезную платформу для того, чтобы из поколения в поколение дружба между нашими странами, регионами сохранялась", - подчеркнул глава региона.

Сегодня на сцене выступили творческие коллективы Узбекской государственной филармонии, студенты и выпускники Государственной консерватории Республики, победители и лауреаты международных песенных и танцевальных конкурсов.

"Без культурного обмена невозможно построить отношения между странами, - уверен хоким Шавкат Абдуразаков. - Благодаря нашим руководителям - президентам двух стран - активно развиваются межрегиональные отношения между Российской Федерацией и Узбекистаном".

Хоким добавил, что уже завтра, 15 ноября, в самарском "Агропарке" откроется национальная ярмарка промышленной и плодоовощной продукции производителей из Наманганской области, будут проведены переговоры самарских и узбекистанских компаний по вопросам экспорта и импорта. У жителей Самарской области будет возможность поближе познакомиться и оценить товары производителей Наманганской области.

"Очень приятно, что среди зрителей концерта - представители разных конфессий, диаспор, студенты, которые приехали учиться в Самарскую область из Узбекистана", - отметил Шавкат Абдуразаков. В ответ он пригласил творческие коллективы региона выступить на сценах республики.

В завершении творческого вечера Дмитрий Азаров поблагодарил артистов Наманганской области: "Спасибо за ваше искусство, приезжайте в Самарскую область чаще, чтобы радовать нас своим творчеством".