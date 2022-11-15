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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн бизнес и Иркутская нефтяная компания испытали выделенную сеть LTE

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") развернули на промышленных объектах ООО "Иркутская нефтяная компания" системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE — это современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Партнером для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО "ИскраУралТЕЛ", у которой есть возможности развертывания как самого пакетного ядра (EPC — Evolved Packet Core, ядро пакетной сети нового поколения), так и сервиса PTT (push-to-talk, дословно "нажми чтобы говорить"), позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ: специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО "ИскраУралТЕЛ" и ПАО "ВымпелКом".

"Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной "Индустрии 4.0". Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологий в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов", — отметил директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.

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