Билайн бизнес и Иркутская нефтяная компания испытали выделенную сеть LTE

Специалисты билайн бизнес (структурное подразделение ПАО "ВымпелКом") развернули на промышленных объектах ООО "Иркутская нефтяная компания" системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE — это современная технология построения беспроводных корпоративных сетей путем использования мобильной сети связи на базе LTE, которая может быть с успехом использована для цифровой трансформации в промышленном секторе).

Партнером для демонстрации возможностей сервиса стала компания АО "ИскраУралТЕЛ", у которой есть возможности развертывания как самого пакетного ядра (EPC — Evolved Packet Core, ядро пакетной сети нового поколения), так и сервиса PTT (push-to-talk, дословно "нажми чтобы говорить"), позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными) видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ: специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей АО "ИскраУралТЕЛ" и ПАО "ВымпелКом".

"Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной "Индустрии 4.0". Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологий в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов", — отметил директор по работе с ключевыми клиентами ПАО "ВымпелКом" Герман Бородов.