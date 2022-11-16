ЕР работает над законами по защите прав мобилизованных и их семей

Помимо федеральных мер, по инициативе депутатов партии в 80 регионах действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

Как сообщает сайт ER.ru, с начала СВО "Единая Россия" инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента.

"Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии "Единая Россия", — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Первой — еще в марте — была реализована инициатива партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на этих военнослужащих и офицеров меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этот же статус получат добровольцы-участники СВО — в третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Еще один закон "Единой России" наделил гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

"За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном — реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат", — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы правительства.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нем появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Правительство поддержало и предложение "Единой России" не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей.

Поддержка мобилизованных в Самарской области находится на личном контроле секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", главы региона Дмитрия Азарова. Он неоднократно подчеркивал важность помощи семьям бойцов СВО.

"В Самарской области семьям солдат и офицеров, участвующих в специальной военной операции, полагаются льготы. В частности, дети школьного возраста будут получать бесплатное горячее питание в своих учебных заведениях, а дошкольники бесплатно смогут посещать детский сад.

Кроме того, Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате мобилизованным предпринимателям, а снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект — помещение или земельный участок", — отметил секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ранее в регионе мобилизованные уже получили дополнительную выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению главы региона. По его инициативе также были введены и социальные паспорта семей военнослужащих.