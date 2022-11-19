Гран-при XI Russian Event Awards завоевал фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре

19 ноября в Нижнем Новгороде подвели итоги Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022. В этом году для участия в конкурсе было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России. Призовые места в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" заняли события, которые проходили в Самарской области.

Гран-при завоевал ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который проводился этой весной в Самаре — на родине главного молодежного студенческого события страны.

Напомним, фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, было представлено более 1300 конкурсных работ. Впервые Студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок — конкурсные выступления могли посмотреть все желающие. Кроме того, были организованы два "Фестивальных городка" с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами, ежедневно проходили выступления музыкальных и творческих коллективов. Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тыс. жителей Самарской области, а "Фестивальные городки" — порядка 650 тыс. человек. В орбиту мероприятий были вовлечены жители и гости региона, а Самара на дни проведения фестиваля стала главной молодежной столицей нашей страны.

Такой формат проведения фестиваля, предложенный и реализованный регионом, был высоко оценен первым руководителем Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, который лично побывал на церемонии закрытия Студвесны.

30-й юбилейный фестиваль проводился в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона поддержал инициативу творческой молодежи и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.

Первое место в номинации занял молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", который на протяжении 10 лет проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На фестивале из года в год запускаются уникальные проекты, самые смелые идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте.

В этом году сквозной темой "iВолги" стала тема единства народов России. В форуме приняли участие более 20,5 тыс. талантливых, активных и инициативных молодых людей из 78-ми регионов России, а также из ДНР и ЛНР. И это стало абсолютным рекордом в истории фестиваля.

На втором месте национальной премии Russian Event Awards 2022 в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" — национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" Приволжского федерального округа. Российский Союз Молодежи проводит конкурс в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" уже 8 лет. В Самарской области этот конкурс проходил впервые и открыл череду проектов, посвященных XXX Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна".

Сегодня главным драйвером развития страны становится креативная индустрия, способность к нестандартному творческому мышлению. В Самарской области уделяется огромное внимание поддержке творческой, талантливой молодежи, внимание к их идеям и инициативам. Важность этого направления работы не раз подчеркивал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Проекты-победители и другие молодежные мероприятия, фестивали, форумы позволяют творческой, активной молодежи проявить себя, представить свои проекты и самореализовываться на благо своего региона и своей страны.

"Поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений как региональной, так и государственной политики. Отрадно, что в этом году именно Самарская область, которая является первопроходцем в студенческом творчестве, стала центром притяжения таких масштабных, значимых мероприятий", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

И конечно, огромна роль таких мероприятий в развитии туристического потенциала региона. Стоит отметить, сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России, и количество туристов, приезжающих в регион, растет с каждым годом.