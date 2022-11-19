Гран-при XI Russian Event Awards завоевал фестиваль "Российская студенческая весна" в Самаре

19 ноября в Нижнем Новгороде подвели итоги Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022. В этом году для участия в конкурсе было заявлено более 600 проектов из 62 регионов России. Призовые места в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" заняли события, которые проходили в Самарской области.
Гран-при завоевал ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который проводился этой весной в Самаре — на родине главного молодежного студенческого события страны.
Напомним, фестиваль объединил 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также ДНР и ЛНР. Конкурсанты выступали по 10 творческим направлениям, было представлено более 1300 конкурсных работ. Впервые Студвесна вышла за рамки закрытых сценических площадок — конкурсные выступления могли посмотреть все желающие. Кроме того, были организованы два "Фестивальных городка" с разнообразными интерактивными, выставочными и образовательными зонами, ежедневно проходили выступления музыкальных и творческих коллективов. Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тыс. жителей Самарской области, а "Фестивальные городки" — порядка 650 тыс. человек. В орбиту мероприятий были вовлечены жители и гости региона, а Самара на дни проведения фестиваля стала главной молодежной столицей нашей страны.
Такой формат проведения фестиваля, предложенный и реализованный регионом, был высоко оценен первым руководителем Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, который лично побывал на церемонии закрытия Студвесны.
30-й юбилейный фестиваль проводился в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона поддержал инициативу творческой молодежи и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.
Первое место в номинации занял молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", который на протяжении 10 лет проводится в Самарской области под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. На фестивале из года в год запускаются уникальные проекты, самые смелые идеи воплощаются в жизнь, участники приобретают новые знания, навыки и компетенции, проявляют свои таланты в культуре и спорте.
В этом году сквозной темой "iВолги" стала тема единства народов России. В форуме приняли участие более 20,5 тыс. талантливых, активных и инициативных молодых людей из 78-ми регионов России, а также из ДНР и ЛНР. И это стало абсолютным рекордом в истории фестиваля.
На втором месте национальной премии Russian Event Awards 2022 в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие" — национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" Приволжского федерального округа. Российский Союз Молодежи проводит конкурс в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" уже 8 лет. В Самарской области этот конкурс проходил впервые и открыл череду проектов, посвященных XXX Всероссийскому фестивалю "Российская студенческая весна".
Сегодня главным драйвером развития страны становится креативная индустрия, способность к нестандартному творческому мышлению. В Самарской области уделяется огромное внимание поддержке творческой, талантливой молодежи, внимание к их идеям и инициативам. Важность этого направления работы не раз подчеркивал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Проекты-победители и другие молодежные мероприятия, фестивали, форумы позволяют творческой, активной молодежи проявить себя, представить свои проекты и самореализовываться на благо своего региона и своей страны.
"Поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных направлений как региональной, так и государственной политики. Отрадно, что в этом году именно Самарская область, которая является первопроходцем в студенческом творчестве, стала центром притяжения таких масштабных, значимых мероприятий", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
И конечно, огромна роль таких мероприятий в развитии туристического потенциала региона. Стоит отметить, сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России, и количество туристов, приезжающих в регион, растет с каждым годом.
Последние комментарии
Посмотрим.
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
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