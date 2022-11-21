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Общество

В Самарской области задержали 56 пьяных водителей за три дня

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рейдовых мероприятий с 18 по 20 ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.

По всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так, три человека сели за руль без водительских прав, 54 неправильно перевозили детей. Еще 160 автомобилистов нарушили правила тонировки.

Кроме того, 66 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 152 раз решили, что ПДД их не касаются.

 

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.

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