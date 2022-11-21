В Самарской области задержали 56 пьяных водителей за три дня

В ходе рейдовых мероприятий с 18 по 20 ноября сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2100 различных правонарушений в области дорожного движения.
По всей области выявлено и привлечено к ответственности 56 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Так, три человека сели за руль без водительских прав, 54 неправильно перевозили детей. Еще 160 автомобилистов нарушили правила тонировки.
Кроме того, 66 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы 152 раз решили, что ПДД их не касаются.
Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.