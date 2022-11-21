Названы самые интернет-активные города Самарской области

Лидерами по времени в Сети стали жители Октябрьска. Ежемесячно абоненты здесь используют в среднем 25 Гб мобильных данных — это, к примеру, вес 12 фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 30% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.
Как показывает обезличенная аналитика оператора, столица области занимает лишь четвертую строчку рейтинга по использованию интернета на человека. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:
1. Октябрьск — 25 Гб в среднем на пользователя;
2. Чапаевск — 21,1 Гб;
3. Жигулевск — 21,2 Гб;
4. Сызрань — 21 Гб;
5. Новокуйбышевск — 20,5 Гб.
Для сравнения обычно горожане в губернии прокачивают по 20 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 25% и составлял 16 Гб. Рейтинг выглядел иначе, вторую позицию занимала Сызрань, третью — Тольятти, четвертую — Жигулевск, а пятую — Кинель.
А вот "пятерка" по количеству телефонных звонков кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Похвистнево, Сызрань, Отрадный, Кинель и Самара. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 9 часов, то общительные жители Похвистнево — 10 часов 9 минут.
"За год трафик в сети 4G в городах региона вырос на 22%. Чтобы даже при максимальной загрузке оборудования сеть LTE сохраняла высокую скорость, МегаФон усиливает инфраструктуру. С начала года мы построили и модернизировали более 230 базовых станций во всех городах области. Помимо этого, на 170 городских телеком-объектах удалось ускорить интернет с помощью дополнительного частотного диапазона", — отметил директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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