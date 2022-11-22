Александр Муравец вошел в состав экспертного совета при Центральном совете сторонников партии "Единая Россия"

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, руководитель Самарского фонда социального развития "Время жить!" выбран одним из 35 экспертов Центрального совета сторонников партии "Единая Россия".

Напомним, 11 ноября на президиуме Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" председатель экспертного совета, депутат ГосДумы VIII созыва, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко утвердила персональный состав экспертного совета при Центральном совете сторонников партии. В него вошли представители из разных регионов страны.

В октябре ЦСС объявил о создании экспертного совета и начале публичного отбора кандидатов. До 1 ноября проходил отборочный этап подачи анкет кандидатов.

Александр Муравец не только руководит региональным Центром общественного здоровья и медпрофилактики, но и является председателем комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту. Он известен в регионе как создатель профилактических программ, организатор просветительских мероприятий по вакцинации, член общественного совета партийного проекта "Здоровое будущее".

Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" и региональный совет сторонников партии поздравляют Александра Муравца с новым назначением.

Напомним, экспертный совет Центрального совета сторонников партии занимается экспертизой проектов нормативных правовых актов в сфере развития некоммерческого сектора, определяет их соответствие основам строительства гражданского общества и участвует в подготовке по ним заключений и предложений для дальнейшего внедрения в сферу деятельности социально ориентированных НКО.