Самару сковало льдом: синоптики предупредили о гололеде в ближайшие сутки

В ночь на среду, 23 ноября, тротуары и дороги Самары покрылись льдом. По прогнозам синоптиков, такая погода будет держаться в городе и области в течение суток.
В среду днем прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, местами сильными.
"Гололед, местами ледяной дождь", — предупреждают специалисты Приволжского УГМС. Ожидается юго-восточный ветер, 7…12 м/с, температура воздуха 0…+2 °C
В ночь на четверг, 24 ноября, в регионе сохранится облачность и осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. Также прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. Ветер Юго-западный, 6…11 м/с, температура воздуха 0…-5 °C, на дорогах гололедица.
Днем 24 ноября в Самарской области прогнозируется облачная погода, но уже с небольшими, местами умеренными осадками в виде снега. Ветер Северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.