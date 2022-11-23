Самару сковало льдом: синоптики предупредили о гололеде в ближайшие сутки

В ночь на среду, 23 ноября, тротуары и дороги Самары покрылись льдом. По прогнозам синоптиков, такая погода будет держаться в городе и области в течение суток.

В среду днем прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, местами сильными.

"Гололед, местами ледяной дождь", — предупреждают специалисты Приволжского УГМС. Ожидается юго-восточный ветер, 7…12 м/с, температура воздуха 0…+2 °C

В ночь на четверг, 24 ноября, в регионе сохранится облачность и осадки, местами сильные в виде снега, мокрого снега и дождя. Также прогнозируется гололед и налипание мокрого снега. Ветер Юго-западный, 6…11 м/с, температура воздуха 0…-5 °C, на дорогах гололедица.

Днем 24 ноября в Самарской области прогнозируется облачная погода, но уже с небольшими, местами умеренными осадками в виде снега. Ветер Северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C