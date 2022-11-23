"Единая Россия": Все социальные гарантии сохранены в бюджете 2023 года

Они обеспечивают финансирование мер соцподдержки граждан и реализацию основных положений народной программы партии.

Как сообщает сайт ER.ru, федеральный бюджет на 2023–2025 годы с поправками "Единой России" принят во втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. В первую очередь возрастают расходы на помощь семьям с детьми.

По словам координатора направления "Хорошая работа — достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции Андрея Исаева, вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие: оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи — либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал. Как рассказал Исаев, за первого ребенка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей.

"Все социальные обязательства России будут выполнены в полном объеме. А по некоторым статьям, например поддержка семей с детьми, они даже вырастут", — подчеркнул замруководителя думской фракции.

По инициативе "Единой России" дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодежного предпринимательства; 250 млн рублей — на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание "Единая Россия" уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии еще 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе — модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

Увеличиваются социальные расходы и в региональных бюджетах, например в Самарской области.

"Бюджет на 2023–2025 годы продолжает тенденции восходящего развития, которые наблюдались в Самарской области все последние годы. Это видно и по увеличению общего объема социальных расходов, и по фактическому исполнению всех социальных обязательств (уровень заработных плат для бюджетников, уровень социальных выплат). И в то же время бюджет продолжает тенденцию на реализацию важнейших государственных программ и проектов, реализуемых на территории Самарской области, в том числе и народной программы партии, с которой мы шли на выборы.

Кроме того, в адрес комитета поступили поправки от фракции "Единая Россия", которые предусматривают увеличение средств на отдых и оздоровление детей, улучшение материально-технической базы социальных учреждений, оснащение лечебных учреждений резервными источниками электроснабжения. Дополнительные средства предлагается направить также на модернизацию и техническое оснащение АПК, на выплаты субсидий сельхозтоваропроизводителям и поддержку животноводства", — отметил первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.