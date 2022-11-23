"Единая Россия" установит для беженцев Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

Представители партии "Единая Россия" установят в пунктах временного размещения для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравят военнослужащих на передовой. Они также организуют новогодние праздники для детей вынужденных переселенцев.

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей", - отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения "Единой России", рекомендовано пригласить на губернаторские елки, в том числе, детей участников СВО. Будет и традиционная "Елка желаний", отметил он.

"И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома", - сообщил Андрей Турчак.

На днях первые два подразделения из числа мобилизованных жителей Самарской области отправились в тыловые районы проведения специальной военной операции. Губернатор Дмитрий Азаров, напутствуя бойцов, заверил их, что регион будет и дальше поддерживать как семьи военнослужащих, так и непосредственно защитников Отечества.

"Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии", - подчеркнул секретарь реготделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что для вынужденных переселенцев в Самарской области временным домом стали 16 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находится почти 2 тысячи переселенцев, из них 433 ребенка. За каждым ПВР закреплены депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы, которые стараются оказать все необходимую помощь дончанам.

Напомним, "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тыс. т гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 т медикаментов.

С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн руб. пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также "Единая Россия" собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них - в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.