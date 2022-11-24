С 17 декабря увеличится количество авиарейсов из Самары в Москву

В расписании международного аэропорта Курумоч появились дополнительные рейсы в московский аэропорт Внуково. С 17 декабря к ежедневной утренней частоте авиакомпания "Победа" ввела дополнительные рейсы с частотой четыре раза в неделю.
Время вылета по вторникам — в 20:00, по четвергам — в 19:55, по субботам — в 21:15, по воскресеньям — в 19:10. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.
Таким образом, количество рейсов во Внуково из Самары увеличится до 20 в неделю: ежедневные полеты на данном направлении также выполняет авиакомпания Utair. Пассажирам Курумоча доступны рейсы и в другие аэропорты столицы.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчиков.
Последние комментарии
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"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.