С 17 декабря увеличится количество авиарейсов из Самары в Москву

В расписании международного аэропорта Курумоч появились дополнительные рейсы в московский аэропорт Внуково. С 17 декабря к ежедневной утренней частоте авиакомпания "Победа" ввела дополнительные рейсы с частотой четыре раза в неделю.

Время вылета по вторникам — в 20:00, по четвергам — в 19:55, по субботам — в 21:15, по воскресеньям — в 19:10. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.

Таким образом, количество рейсов во Внуково из Самары увеличится до 20 в неделю: ежедневные полеты на данном направлении также выполняет авиакомпания Utair. Пассажирам Курумоча доступны рейсы и в другие аэропорты столицы.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчиков.