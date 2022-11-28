В Самаре наградили региональных победителей "Диктанта Победы" и призеров конкурса школьных музеев

Лауреатов отметил координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Историческая память", депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Итоги "Диктанта Победы" были подведены в октябре на заседании федерального организационного комитета "Наша Победа". В Самарской области региональными победителями стали 4 человека. Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн сегодня поздравил победителей и вручил благодарственные письма Василию Суржоку, Розе Етривановой, Игорю Ведяеву и Полине Никифоровой.

"Самарская область традиционно показала очень высокие результаты и по количеству площадок и числу участников этой акции. К сожалению, в этом году у нас нет федеральных победителей, но это лишний пример тому, что акция честная и итоги ее подводятся объективно. Но для всех, кто участвует в "Диктанте Победы" очень важно. Задумывая этот конкурс, мы хотели, чтобы у людей возникло желание узнать что-то новое о Великой Отечественной войне. И возникает желание после конкурса пойти в библиотеку, зайти в Интернет, посмотреть какие-то фильмы о войне, прочитать книги, узнать что-то новое. И число людей, которые с каждым годом участвуют в "Диктанте Победы" подтверждает то, что конкурс, ставший уже традиционным, действительно получил такую массовую и всенародную поддержку", - отметил депутат.

Также поздравили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев "Школьный музей: цифровой формат". Он проводился среди школьных музеев образовательных организаций в двух номинациях: "Лучший городской школьный музей" и "Лучший сельский школьный музей". На региональном этапе были определены 3 победителя в каждой номинации. Заявки музеев, занявших первое место в каждой номинации, были направлены на федеральный этап конкурса.

Благодарность депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, а также дипломы и сертификаты конкурса получили коллективы историко-краеведческого музея "Наследие" школы имени Героя Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы Самарской области; историко-краеведческого музея "Время и судьбы" поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области; музея боевой славы 65‑й стрелковой Новгородской Краснознаменной ордена Суворова дивизии "Образовательный центр "Южный город" поселка Придорожный Волжского района Самарской области; школьного музея Боевой Славы "Герои Отечества" школы № 15 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева города Новокуйбышевска; музея истории школы № 12 города Самары; музея истории школы № 8 города Новокуйбышевска.

Парламентарий в приветственной речи поблагодарил всех участников конкурса и рассказал, как зародилась его идея.

"Когда мы задумывали этот конкурс, мы хотели, чтобы школьные музеи получили какую-то дополнительную поддержку в своем развитии. Скажу честно, идея этого конкурса родилась у меня здесь, в Самарской области, в Волжском районе, когда я посмотрел замечательный музей, сделанный своими руками. И я понял для себя насколько это важно, когда школьный музей не просто создан для галочки, а действительно музей живущий, наполненный большим количеством материалов, различными исследованиями, которыми занимаются сами школьники. И для меня стало очевидным, что эта работа нуждается в поддержке. "Единая Россия" поддержала мою инициативу и вот уже в 3 раз мы проводим всероссийский конкурс, суть которого в том, чтобы определить лучший музей, а в качестве поощрения - денежные гранты, которые должны пойти именно на развитие музеев", - отметил Александр Хинштейн.

В завершении мероприятия гости посетили экскурсию по экспозиции музейно-выставочного центра "Самара космическая" и сделали общее фото на память.