16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стройплощадку под строительство метро в Самаре расширят до ул. Первомайской Как экономить на заправке автомобиля Строительная готовность Климовского моста составляет 68% В Самарской области капитально отремонтирован мост через реку Крымза Экс-начальник мордовских колоний возглавил Самарский речной порт

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн бизнес: какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" определили список востребованных финансовых продуктов (оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования). Опрос длился с октября по ноябрь 2022 г., среди 2,7 тысяч абонентов билайн — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет (для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга), проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. При этом в рамках оказания услуги сведения о местонахождении пользователей не передаются и анализ осуществляется при условии наличия согласия на обработку данных.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

В рамках инициативного исследования "Банковский мониторинг" респондентов спросили об использовании финансовых продуктов в настоящее время, а также о намерении начать или завершить пользование в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту. Жители Сибирского федерального округа значительно чаще пользуются зарплатной картой — 78%, чем жители РФ в целом, наименьшая доля зарплатных карт в Северо-Кавказском федеральном округе — 59%.

На втором месте по востребованности находится дебетовая карта — 67% респондентов уже пользуются данным финансовым продуктом и 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Доля пользователей кредитными картами остается неизменной — около 40%, как весной 2022 и прошлой осенью. Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. Отказаться же от кредитной карты планируют 20% опрошенных.

Продолжают набирать популярность вклады: прошлой осенью 2021 продуктом пользовались 20% респондентов, при этом весной 2022, благодаря благоприятным условиям по вкладам, доля выросла до 32% и к осени 2022 достигла 39%. Наиболее часто вкладами пользуется возрастная категория 45–60 лет — 44%, тогда как в группе 18–34 лет услугой пользуются 34%. 23% опрошенных россиян планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода, при этом 9% намереваются закрыть вклад в этот период.

Интерес к продукту потребительский кредит чуть спадает и составляет долю среди населения РФ этой осенью — 23%, гендерно-возрастных отличий в пользовании продуктом опрос не выявил. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах РФ. Схожая тенденция и в намерении воспользоваться потребительским кредитом в следующие 6 месяцев — в целом по РФ — 12%, в ЮФО — 18%.

Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% опрошенных пользуются данным продуктом, в возрастной группе 35–44 лет — 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.

Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей, при этом следует отметить растущий тренд: осенью 2021 только 8% респондентов отмечали пользование продуктом, весной 2022 — уже 12%. Мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами. Кроме того, 9% россиян намерены начать использовать инвестиционные продукты в ближайшие 6 месяцев, в то время как 4% планируют отказаться.

Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" проводит опрос "Банковский мониторинг" среди пользователей услуг связи билайн в России два раза в год в периоды, когда гендерные праздники и сезонность имеют наименьшее влияние на поведение населения — весной и осенью. Данное трекинговое исследование позволяет определить изменения в поведении потребителей под влиянием внешних экономических факторов либо вследствие изменений деятельности финансовых предприятий.

Реклама. beeline.ru LatgBxass
В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4