"Единая Россия" запустила акцию "Новогодняя почта"

Акция "Единой России" "Новогодняя почта" пройдет на площадке общественных приемных партии и штабов общественной поддержки "Единой России" в формате мастер-классов. Также в приемные "Единой России" можно принести самостоятельно нарисованные открытки.

"Ребята в разных уголках России нарисуют открытки для наших защитников, для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и теплые пожелания. А в преддверии Нового года "Единая Россия" передаст эти послания нашим бойцам, нашим героям! Несмотря ни на что, Новый год - это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания - обязательно сбудутся", - отметила замсекретаря Генсовета "Единой России", руководитель общественных приемных партии Анна Кузнецова.

"Принести свои открытки юные самарцы могут в Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" на ул. Революционной, 107. Здесь можно и нарисовать свою собственную открытку с пожеланиями для наших военных. Во всех муниципальных районах области новогодние открытки для бойцов СВО можно передать в местные отделения партии "Единая Россия".

Кроме того, мастер-классы по скреп-букингу (изготовлению авторских открыток) проведут волонтеры-репетиторы в военном городке поселка Рощинский. Сделанные открытки будут переданы с ближайшим гуманитарным грузом, который отправится в зону проведения СВО", - рассказал координатор волонтерского центра партии "Единая Россия" Антон Родионов.

Напомним, в марте "Единая Россия" запустила акцию "Zащитникам Отечества". Через общественные приемные партии все желающие направляют письма и рисунки российским военным, задействованным в СВО.