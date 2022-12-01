16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды К 2026 году в Красноармейском районе капитально отремонтируют дорогу В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт дороги к селу Екатериновка Стройплощадку под строительство метро в Самаре расширят до ул. Первомайской Как экономить на заправке автомобиля

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Шифр праздника: киноновинки декабря в видеосервисе Wink

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Декабрь — время выбирать подарки и украшать дом к новогодним праздникам. Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") предлагает добавить к этим приятным хлопотам просмотр фильмов и сериалов. Чтобы каждый зритель нашел именно свое кино, в список декабрьских новинок видеосервис включил самые разные жанры — от драм и триллеров до байопиков и семейных мультиков.

Список новинок открывает французская артхаусная драма "Вихрь" (16+). Культовый режиссер Гаспар Ноэ рассказывает историю о семейной паре, которая тихо стареет в одном из парижских кварталов. Луи (его играет другой знаменитый режиссер — Дарио Ардженто) и Элль (Франсуаза Лебрун) борются со стремительно прогрессирующей деменцией. Фишка картины — разделенный надвое экран, где бывший кинокритик и закончившая практику врач-психиатр по отдельности забывают все больше деталей своей жизни и каждый день будто бы начинают её заново вместе. Фильм уже доступен в видеосервисе Wink.

А вот герой фильма "Бандит" (18+) осознанно начинает все с нуля: в его старой жизни сплошной криминал и побег из тюрьмы. Гилберт Галван-младший — это реальный человек, известный как Летающий бандит, ведь свои преступления он совершал в разных городах, прилетая туда на самолете. После побега Гилберт сменил имя и женился, но жить честно так и не смог. Когда-то про его историю написали книгу, а теперь она попала в кино. Бандита сыграл Джош Дюамель. В картине также снялся Мэл Гибсон, прототипом его героя стал скупщик краденого Томми Крейг. Фильм уже доступен для просмотра.

Продолжит тему невыдуманных криминальных историй российский детективный сериал "Шифр" (16+). Он основан на сюжете британского мини-сериала "Код убийства". В отечественной версии героини истории в прошлом — военные разведчицы. Опытные дешифровшицы Ирина (Марьяна Спивак), Анна (Екатерина Вилкова), Софья (Яна Дюбуи) и Катерина (Елена Панова) снова собираются вместе, чтобы вести расследования, и помогают полковнику МУР Проскурину (Сергей Пускепалис) в особо запутанных делах. Действие происходит в 1956 году, и сериал бережно воспроизводит детали оттепельной жизни страны. Зрителям Wink уже доступны все три сезона картины.

Российский сериал "Плакать нельзя" (16+) поднимает тему ювенальной юстиции. Татьяна (Светлана Чуйкина) ведет размеренную жизнь в стиле хюгге в Скандинавии. Ее муж — военный корреспондент. Узнав, что он попал в плен в горячей точке, Татьяна теряет контроль над собой и срывается на сыне. После ссоры соцслужба забирает мальчика, чтобы определить в местную семью. Бороться за сына героине помогает другой русский эмигрант — Алексей (Иван Янковской), которого когда-то так же разлучили с семьей. Возможно, для него это шанс отомстить системе? Зрители Wink смогут увидеть этот фильм с 12 декабря.

"Черная гора" (16+) — предновогодний триллер в стиле ретро. Канун нового 1979 года компания молодых людей встречает в санатории посреди карельских лесов. Они готовятся к студенческому спектаклю и заодно разбираются со сложными романтическими чувствами. Закулисные интриги приобретают кровавый оттенок, когда в санатории появляется местный кочегар Витя (Владимир Кузнецов) — отчисленный студент истфака, считающий себя потомком карельских шаманов. Он проводит кровавый обряд, но ошибается в выборе жертвы. Зрители, которые готовы встретить Новый год по-страшному, смогут сделать это уже 8 декабря.

Но ничто не приближает праздник быстрее, чем мультипликационная классика. В декабре маленьким и большим зрителям Wink стали доступны полные коллекции любимых мультиков — "Барбоскины team" (0+), "Лунтик и его друзья" (0+), все части "Трех богатырей" (6+). Также в видеосервисе можно посмотреть обаятельную историю "Отель У овечек" (0+), придуманную авторами "Трех котов". Отель открыла в своем старинном особняке дружная семья овечек. Овечка Белла и ее старший брат Беня в свободное от игр и школы время помогают родителям в отеле, которым те управляют вместе с добрым волком. Каждый день они знакомятся с новыми постояльцами и попадают в разные комичные истории.

А еще в декабре принято подводить итоги, в том числе и сериальные. Поэтому поклонников сразу двух популярных сериалов — "Аврора" (18+) и "Русалки" (16+) — в Wink ждут финальные эпизоды. Развязка истории главной героини "Авроры" Саши случится 14 декабря, а 17 декабря зрители получат ответ на вопрос, существуют ли современные русалки.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1