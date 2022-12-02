16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области на трассе Самара - Бугуруслан установили пункт весового и габаритного контроля "Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды К 2026 году в Красноармейском районе капитально отремонтируют дорогу В Самарской области по нацпроекту продолжится ремонт дороги к селу Екатериновка Стройплощадку под строительство метро в Самаре расширят до ул. Первомайской

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Беспринципные" расширяют влияние: новый сезон сериала покажут "Кинопоиск", START и Wink

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Премьера третьего сезона популярного комедийного сериала "Беспринципные" состоится 1 декабря 2022 года и впервые одновременно в трех онлайн-кинотеатрах — "Кинопоиск", START и Wink. Любимые герои из рассказов Александра Цыпкина снова попадают в различные смешные и не всегда приличные истории, которые случаются в районе Патриарших. Сериал сняла компания "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Первый сезон оригинального сериала "Кинопоиска" вышел в 2020 году и сразу же привлек к себе широкое внимание, став одним из лидеров по просмотрам. "Беспринципные" получили премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения России как лучший комедийный сериал года. У проекта появилась армия преданных поклонников и второй сезон, премьера которого состоялась осенью 2021 года, повторил успех первого.

В третьем сезоне к роли Славика, который откровенно рассказывает о забавных приключениях очень богатых москвичей, возвращается Павел Деревянко. Людмила (Оксана Акиньшина) выставила его из дома, но он все еще уверен, что "тот, кто на Патриках с жизнью справился, того уже ничем не удивишь". По сюжету нового сезона Славик скатился вниз по социальной лестнице и теперь ютится в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев не пощадила.

Генерал Хадяков (Николай Фоменко) борется с апатией, в то время как у его жены Вали (Кристина Бабушкина) появились карьерные амбиции. Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) продолжают искать легких денег. Вера (Надежда Михалкова) и Рома (Юрий Колокольников) наконец-то понимают, что вместе им лучше, чем порознь. А Ира (Ингеборга Дапкунайте) продолжает держать на коротком поводке Костика (Максим Виторган). В третьем сезоне также снялись Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие.

Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина вновь поставил режиссер Роман Прыгунов. Производство компании "Медиаслово" и "Плюс Студии", продюсеры — Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов.

Любопытные факты о "Беспринципных": съемках и создателях сериала, персонажах и актерах — в пресс-ките. Фото со съемок третьего сезона сериала "Беспринципные" доступны здесь.

1 декабря зрителям станут доступны две серии, далее новые эпизоды "Беспринципных" будут выходить каждый четверг — до 12 января.

Подробности о кино и сериалах, тематические обзоры и подборки, интервью с актерами и режиссерами, трейлеры и фото всегда можно найти на официальных аккаунтах Wink в YouTube, RuTube, ВК, Telegram и "Дзен".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1