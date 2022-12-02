Дмитрий Азаров поздравил государственный Волжский русский народный хор имени Петра Милославова с 70-летием

В пятницу, 2 декабря, на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялся концерт, посвященный 70-летию государственного Волжского русского народного хора имени Петра Милославова. С юбилеем легендарный коллектив вместе с земляками поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона перед началом юбилейного концерта поблагодарил коллектив Волжского русского народного хора за многолетний вклад в культуру родного края и всей страны.

"Хочу от всех жителей Самарской области поздравить с юбилеем легендарный коллектив, который, храня традиции, всегда нацелен на будущее, своим искусством привлекает к народной песне все новых и новых слушателей, ценителей разных возрастов. За что вам огромное спасибо!", - сказал Дмитрий Азаров.

Волжский народный хор был создан в Куйбышеве в феврале 1952 года. Его основателем и первым художественным руководителем стал Петр Милославов. Он прошел всю Великую Отечественную войну, был ранен, награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. Волжский хор осенью 1952 года, когда момента окончания Великой Отечественной войны прошло лишь семь лет, показал зрителям свою первую программу. Жители послевоенного Куйбышева с восторгом приняли это стартовое выступление хора. И уже через год коллектив завоевал любовь всей страны.

"Этот дух победы замечательный коллектив несет с собой и по сей день. И как же это важно сегодня, в это время - чувствовать и знать, что все, что мы защищаем, нам действительно дорого и свято", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил действующих артистов и ветеранов коллектива за преданность отечественному искусству, выразив уверенность, что впереди у хора новые свершения, ведь их авторитет признан не только на всей территории страны, но и за ее пределами.

На этой неделе постановлением губернатора Самарской области Государственному Волжскому русскому народному хору им. Милославова было присвоено звание "академический". Такое звание творческому коллективу Самарской области на региональном уровне присвоено впервые. Соответствующее постановление было разработано по поручению Дмитрия Азарова.

Директор коллектива Виталий Натаров поблагодарил главу региона за поддержку коллектива: "Мы прекрасно понимаем - для нас это определенный показатель, что мы идем правильным путем. Для нас это почетно и ответственно".

Наталья Кузнецова, художественный руководитель Волжского хора, отметила: "Это невероятная честь. Мы ждали этого многие годы. Благодарим Дмитрия Игоревича за поддержку нашего коллектива. Знаю, что он любит наш хор, а мы - любим его. Любим за поддержку, открытость, общение, внимательное и чуткое отношение".

Дмитрий Азаров также вручил Виталию Натарову почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям", а артистам хора - почетные звания и грамоты.