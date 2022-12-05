В День Конституции представят фильм-концерт "За тебя, Россия! Мы твоя семья!"

В День Конституции объединение многодетных семей Москвы совместно с Фондом поддержки детей представят фильм-концерт "За тебя, Россия! Мы твоя семья!"
РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуют всероссийский проект "Многодетная Россия". Он направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект реализуется с 2020 года и за это время привлек значительное количество многодетных семей, НКО и представителей государственной власти более чем из 80 регионов страны.
В ноябре стартовал всероссийский фестиваль "За тебя, Россия, мы твоя семья!", в рамках которого проведен конкурс лучших практик среди НКО, реализующих общественно значимые волонтерские и добровольческие проекты во всех регионах Российской Федерации. Участники представили проекты и инициативы, помогающие справляться с вызовами современности и приносящие пользу стране и обществу, демонстрирующие единство и силу семей и общества.
"Очень хочется, чтобы государство видело, что мы - та сила, на которую можно опереться", - отметила руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, представляя проект "За тебя, Россия, мы твоя семья!"
Практики победителей конкурса стали основой финального фильма-концерта "За тебя, Россия, мы твоя семья!", трансляция которого с презентацией деятельности победителей фестиваля будет приурочена к Дню Конституции Российской Федерации.
В творческой части фильма-концерта будут показаны выступления талантливых детей из многодетных семей, демонстрирующие силу и единство культурных традиций, характерных для разных регионов. В документальной части представители НКО расскажут о своей деятельности, о том, как они объединяют семьи, занимаются волонтерской деятельностью, через решение локальных вопросов выходят на осознание России, как большой единой семьи, объединенной общей историей, традициями и мировоззрением.
Прямая трансляция будет доступна 12 декабря в 14:00 в официальной группе проекта "Многодетная России" ВКонтакте.
Последние комментарии
Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?