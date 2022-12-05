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В День Конституции представят фильм-концерт "За тебя, Россия! Мы твоя семья!"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День Конституции объединение многодетных семей Москвы совместно с Фондом поддержки детей представят фильм-концерт "За тебя, Россия! Мы твоя семья!"

РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуют всероссийский проект "Многодетная Россия". Он направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей. Проект реализуется с 2020 года и за это время привлек значительное количество многодетных семей, НКО и представителей государственной власти более чем из 80 регионов страны.

В ноябре стартовал всероссийский фестиваль "За тебя, Россия, мы твоя семья!", в рамках которого проведен конкурс лучших практик среди НКО, реализующих общественно значимые волонтерские и добровольческие проекты во всех регионах Российской Федерации. Участники представили проекты и инициативы, помогающие справляться с вызовами современности и приносящие пользу стране и обществу, демонстрирующие единство и силу семей и общества.

"Очень хочется, чтобы государство видело, что мы - та сила, на которую можно опереться", - отметила руководитель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, представляя проект "За тебя, Россия, мы твоя семья!"

Практики победителей конкурса стали основой финального фильма-концерта "За тебя, Россия, мы твоя семья!", трансляция которого с презентацией деятельности победителей фестиваля будет приурочена к Дню Конституции Российской Федерации.

В творческой части фильма-концерта будут показаны выступления талантливых детей из многодетных семей, демонстрирующие силу и единство культурных традиций, характерных для разных регионов. В документальной части представители НКО расскажут о своей деятельности, о том, как они объединяют семьи, занимаются волонтерской деятельностью, через решение локальных вопросов выходят на осознание России, как большой единой семьи, объединенной общей историей, традициями и мировоззрением.

Прямая трансляция будет доступна 12 декабря в 14:00 в официальной группе проекта "Многодетная России" ВКонтакте.


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