Самарцы с ограниченными возможностями здоровья представили свои предложения губернатору

В понедельник, 5 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с лауреатами именной премии главы региона, а также с победителями и призерами объединенного национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".

К этому движению президентской платформы "Россия - страна возможностей" Самарская область присоединилась в 2015 году, и с тех пор представители губернии достойно выступают, занимая призовые места.

"Движение "Абилимпикс" развивается на территории региона очень активно, обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к победителям чемпионата.

Руководитель региона подчеркнул, что и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на создание условий для самореализации, раскрытия талантов, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями чувствовал себя в обществе спокойно, комфортно и уверенно.

"Рад нашей встрече, тому, что у нас есть возможность пообщаться, проговорить актуальные вопросы, темы, которые вас волнуют", - отметил губернатор.

За поддержку людей с нарушениями слуха руководителя региона поблагодарила лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов" Ольга Веденеева.

Лауреат именной премии губернатора в номинации "Физическая культура и спорт" из Большеглушицкого района Анастасия Викулова поблагодарила руководителя области за поддержку спортсменов региона и предложила создать отдельный центр по развитию адаптивной физической культуры и спорта.

Победитель национального чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Предпринимательство" Полина Катина обратилась к губернатору с инициативой о проведении встречи с предпринимателями, готовых активно сотрудничать с инвалидами.

"Нередко предприятия не берут на работу людей с особыми возможностями, потому что не знают, какими компетенциями мы обладаем. Но для нас важен диалог", - подчеркнула девушка.

Глава региона поддержал эту инициативу. По его мнению, такой диалог также позволит донести больше информации о существующих рабочих местах для людей с ограничениями по здоровью.

Кроме того, девушка предложила оказывать поддержу победителям регионального этапа чемпионата "Абилимпикс" в виде сертификатов на приобретение средств реабилитации или повышение квалификации. "Берем этот вопрос в отработку", - поручил Дмитрий Азаров министерству образования и науки региона.

Дмитрий Азаров поздравил Полину Катину с победой в национальном чемпионате, которая принесла золотую медаль. Сейчас девушка копит средства на открытие своего собственного дела. "Я разработала бизнес-план по направлению "машинная вышивка", который и понравился членам жюри", - добавила Полина. Сейчас девушка готовится к открытию собственного дела. Дмитрий Азаров выразил готовность оказать содействие в реализации планов.

Екатерина Куприянова, лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Общественная деятельность", председатель регионального отделения Самарской области Всероссийского сообщества инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями опорно-двигательного аппарата "Опора", подняла вопрос о помощи ребятам, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции с травмами, в рамках проекта "Возвращение": "Мы готовы работать медицинскими волонтерами, чтобы помогать ребятам, в том числе обучать их пользоваться ортопедическими протезами".

"Спасибо, что включились в эту работу. Ваш опыт очень важен. Мы с вами знаем: когда человек впервые сталкивается с такими сложностями, ему приходится нелегко, особенно на начальном этапе. И вы могли бы оказать огромную помощь: научить, подсказать, вдохновить своим примером. Я на вас очень рассчитываю", - обратился Дмитрий Азаров.

Лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Общественная деятельность", ведущий специалист Самарской региональной общественной организации инвалидов "Призма" Екатерина Клименко предложила оказывать психологическую помощь участникам СВО: "Возможно, необходимо разработать чек-листы для обследования людей, вернувшихся из зоны боевых действий, для выявления нуждаемости в специализированной помощи врача-психиатра или социально-психологической реабилитации".

"Очень важный аспект, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Екатерине. - Обязательно его учтем. Поэтому приглашаю вас к совместной работе по доработке проекта "Возвращение", к реализации которого мы уже приступили".

Губернатор поблагодарил участников встречи за то, что они откликнулись на призыв о помощи тем, кто вернулся из зоны проведения СВО и нуждается в дополнительном внимании и заботе.

Лауреат именной премии губернатора Самарской области в номинации "Литература и искусство", автор пяти персональных художественных выставок Надежда Тузова выразила слова благодарность за благоустроенную набережную в Сызрани. Благодаря поддержке руководителя региона она приобрела новый облик и стала доступной для людей с ограничениями по здоровью. "У нас в регионе и в городе активно развивается сфера туризма. И хотелось бы, чтобы свободные площадки для организации выставок были не только в праздничные дни, но и в будни", - обратилась с просьбой женщина.

Дмитрий Азаров отметил, что благоустроенная набережная, которая появилась в Сызрани, должна дополняться новыми элементами, идеями, нужными и полезными для людей. Глава города Анатолий Лукиенко поддержал инициативу Надежды Тузовой и отметил, что уже следующим летом для местных художников будут организованы выставочные площадки.

"Выставки нужно проводить и в соседних городах, чтобы художники и ремесленники могли выставлять свои работы и в Самаре, и в Тольятти. Попрошу министерство культуры, министерство туризма региона такую работу организовать на постоянной основе", - поручил Дмитрий Азаров.

При этом глава региона обратился к общественникам Тольятти с просьбой - еще раз оценить условия, доступность набережной Автозаводского района для людей с ограничениями по здоровью.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил всех лауреатов премии и победителей чемпионата: "Хочу поблагодарить вас за силу духа, за личный пример, который вдохновляет, уверен, сотни тысяч наших с вами земляков. Уверен также, что во многом благодаря вам мы преодолеем любые препятствия, справимся сообща со всеми задачами и одержим победу по всем фронтам. Благодарю вас за активность, неравнодушие, за вашу общественную работу. Очень надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать сообща, чтобы наша родная Самарская земля становилась более обустроенной, удобной для жизни и для самореализации".