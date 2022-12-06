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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Стартовал XII конкурс "Вместе в цифровое будущее"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" объявляет о старте конкурса "Вместе в цифровое будущее", который ежегодно проводится для региональных представителей медиасферы. Стратегическим партнером выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года и не позднее 31 марта 2023 года, по основным номинациям:

  • печатная пресса;
  • телевидение;
  • радио и подкасты;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа;

и по спецноминациям:

  • "Цифровизация региональных госуслуг" — от Минцифры России;
  • "Киберриски в детской среде" — от Альянса по защите детей в цифровой среде;
  • "Научпоп про мобилу" — от Tele2.

"Писать просто о технически сложном — настоящее искусство. Нехватка информации порождает множество мифов о работе мобильной связи и интернета. Развенчать их — задача непростая. Мы ждем от конкурсантов интересных материалов, которые помогут разобраться в технологиях. Узнать отличия 5G от 6G, понять принципы работы big data и искусственного интеллекта, дать советы, как сэкономить на связи в роуминге, объяснить, как зарабатывать в киберспорте, рассказать о безопасности мобильной связи и снизить накал радиофобии — в ваших силах. Дерзайте, авторы!" — отметила пресс-секретарь Tele2, член жюри конкурса Дарья Колесникова.

"Тема защиты детей в виртуальном мире не теряет своей актуальности. Чем чаще мы будем говорить об угрозах в интернете, чем больше будет публикаций на эту тему, тем выше станет уровень цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. Мы представляем в этом году спецноминацию "Киберриски в детской среде". Надеемся, что она привлечет внимание региональных журналистов по всей России", — сказала председатель Альянса по защите детей в цифровой среде, член жюри конкурса Елизавета Белякова.

"Сегодня даже малыши знают, как включить мультфильм на планшете. Они привыкли к общению с умными помощниками и голосовыми ассистентами. Подростки видят ценность в цифровых артефактах и покупают себе скины в компьютерных играх. Мы убеждены, что родителям, преподавателям, разработчикам приложений и всем, кто взаимодействует с детьми, необходимо разбираться в цифровых сервисах, уделяя особое внимание обратной стороне технологий — киберрискам. Мировоззрение и критическое мышление у ребят только формируется, поэтому они не могут оценить риски и защитить себя. Из-за отсутствия жизненного опыта дети и подростки не знают, как поступить в той или иной ситуации. Только общими усилиями мы можем помочь им защититься от онлайн-угроз", — прокомментировал основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог, член жюри конкурса Руслан Юсуфов.

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

В состав федерального жюри вошли:

Мария Мезенцева, советник Министра цифрового развития России, пресс-секретарь Минцифры России; 

Андрей Анненков, шеф-редактор D-Russia.ru;

Константин Анкилов, генеральный директор "ТМТ Консалтинг";

Дарья Чебакова, корреспондент отдела телекоммуникаций РБК;

Сергей Половников, руководитель Content Review;

Алексей Строев, пресс-секретарь АО "РТКомм.РУ", бывший старший корреспондент ТАСС в Нью-Йорке;

Дарья Колесникова, пресс-секретарь Tele2;

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Руслан Юсуфов, основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

Дарья Воронина, директор по развитию обучающих программ MINDSMITH.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае–июне, федерального — в сентябре 2023 года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки "Ростелекома" и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru, хештег конкурса: #eFuture.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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