Услуги связи для бизнеса теперь можно купить онлайн

Сегодня предприниматели хотят быстро и удобно приобретать телеком-услуги, как в обычном интернет-магазине: в несколько кликов оформить заказ, провести оплату и получить услугу "под ключ" со всеми необходимыми документами. "Дом.ру Бизнес", отвечая на этот запрос, запустил интернет-магазин услуг связи и сервисов на своем сайте b2b.dom.ru.

В числе первых оценил новые возможности b2b-екоммерс в телекоме предприниматель Анатолий Сливный. Мы расспросили его о том, насколько удобной оказалась эта онлайн-возможность для бизнеса.

Выяснилось, что Анатолий в бизнесе более 10 лет. Вместе с партнером 5 лет назад они основали оптово-розничную компанию и интернет-магазин "Дилли.РФ", специализирующийся на продаже корма для кошек и собак отечественного производителя из Алтайского края.

"Было несколько направлений, различный бизнес-опыт, но не хватало действительно хорошего продукта. "Дилли" производится с 2004 года, но чем дальше от Сибири к центру, тем меньше его знали. Как показала практика, животные едят корм с аппетитом и замечательно себя чувствуют. Когда у нас появилась возможность работать напрямую с заводом, мы ее не упустили", — поделился Анатолий.

Начинали с продаж в социальных сетях, затем был разработан сайт для интернет-магазина, организована работа склада и адресная доставка в Тюмени. Сегодня у компании есть собственное производство злаковых каш для всех пород собак "ЯКаша", три зоомагазина узкой направленности с точками выдачи в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге, активно развивается направление онлайн-продаж через сайт, социальные сети и маркетплейсы (Ozon, Wildberries), доставка транспортными компаниями в любой город России. Товарооборот вырос с 3 до 70 тонн в месяц. В планах — выход в новые регионы и рост товарооборота до 100 тонн в месяц.

Как и в любом бизнесе, стратегия направлена на рост продаж и расширение клиентской базы, снижение издержек и повышение прибыли. Особое место в этой стратегии отводится клиентам и их пожеланиям. Персонализация взаимодействий и максимальный учет запросов и потребностей — неоспоримые конкурентные преимущества. С учетом обратной связи от покупателей и сотрудников был отработан бизнес-процесс, который максимально экономит время, ресурсы и при этом повышает лояльность покупателей. В месяц поступает более 700 различных заявок. Это и онлайн-заказы от заводчиков и небольших магазинов по регионам, и консультации менеджеров в мессенджерах по продукции, способам оплаты и доставки.

"По регламенту заявка с сайта, группы VK, маркетплейсов должна быть обработана в течение 10 минут с момента поступления. За эту оперативность нас высоко ценят клиенты. В основном мы используем digital-каналы коммуникаций, поэтому очень важен стабильный качественный доступ в интернет, от которого также зависит работа онлайн-касс и видеонаблюдения в зоомагазинах и точках выдачи. Открывая филиал в новом городе, особое внимание уделяем выбору провайдера", — рассказал Анатолий Сливный.

Он давно знаком с "Дом.ру" как частный пользователь, и, когда решил найти оператора для бизнеса, зашел на сайт b2b.dom.ru, проверил техническую возможность подключения по нужному адресу, предложения и тарифы. Оказалось, что на сайте можно не просто оставить заявку, а приобрести услугу онлайн из другого города уточнить день монтажа и подключение.

Процедура приобретения телеком-услуги не отличается от покупки в обычном интернет-магазине. Добавление или удаление товаров и услуг тут же отображается в корзине. Пользователь легко и быстро сориентируется в ценах, наличии технической возможности и сроках подключения. Для большего комфорта предусмотрены интерактивные пошаговые подсказки.

"Когда я открывал сайт "Дом.ру Бизнес", даже мысли не было, что я сейчас все оформлю и куплю услугу доступа в интернет, — признался Анатолий Сливный. — Думал, что оставлю заявку, со мной свяжутся, обсудят условия и назначат монтажника для работ на объекте. Даже планировал очередную поездку в Челябинск для подписания документов — я тогда находился в Тюмени. Когда выбрал тариф и понял, что могу оплатить, был приятно удивлен. Замечательно, что сейчас даже услуги связи для бизнеса можно купить в интернете, как наш корм. Оплата онлайн и возможность подписания документов с помощью электронной подписи были очень кстати — сэкономили время, которого в тот период для частых поездок между Тюменью и Челябинском, а потом и Екатеринбургом практически не было. В общей сложности все шаги от выбора тарифа до заключения договора, оплаты и ближайшей даты подключения — заняли не более 10 минут. Интернет на точке появился спустя 2 дня, точно в соответствии с моей заявкой.

Результат совместной работы с "Дом.ру Бизнес" удовлетворяет нашу компанию по всем показателям. Пройдя этот путь дважды — подключение филиала в Челябинске и Екатеринбурге — могу с уверенностью сказать, что я рекомендую такой способ покупки телеком-услуг и цифровых сервисов. Кроме того, современный личный кабинет, интуитивно понятная навигация и удобные функции экономят время и помогают легко и просто управлять услугами".