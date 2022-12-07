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Лидер мобильного приложения "Вверх" прошел стажировку в реготделении "Единой России"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одним из лидеров рейтинга "Вверх" по итогам последних месяцев стал житель Отрадного Михаил Алдаров. В качестве поощрения для молодого человека предполагалась недельная стажировка в региональном исполнительном комитете Самарского отделения "Единой России".

Самым ярким моментом стажировки стал день рождения партии 1 декабря. Утро началось с комплектации гуманитарного груза для бойцов СВО в логистическом центре партии. Укомплектованный груз вместе с волонтерами  погрузили в машины и начался автопробег.

Под флагами "Единой России" и "Молодой гвардии" через весь город груз был доставлен  в  Окружной дом офицеров и передан по назначению.

Следующим пунктом стажировки стало участие в "Школе регионального партийного актива" и обучающем семинаре от первого заместителя секретаря Самарского реготдления партии "Единая Россия" Виктора Кузнецова. Кульминацией обучения стало поздравление с днем основания партии от главы региона, секретаря реготделения Дмитрия Азарова.

"День выдался насыщенный, море эмоций, впечатлений, новых знакомств, знаний. Стажировка в РИК, участие в автопробеге, участие в политической школе, ВКС с Дмитрием Азаровым - все было на высшем уровне, но, пожалуй, самый долгожданный, волнующий и важный момент - это индивидуальная консультация от депутата Самарской губернской думы, председателя комитета по образованию и науке СГД, лидера федерального рейтинга приложения "Вверх" Светланы Сергеевны Ильиной", - поделился эмоциями Михаил Алдаров в социальных сетях после стажировки.

Член регионального политсовета Самарского реготделения партии Светлана Ильина - не только депутат регионального парламента, но и лучшая в проекте "Вверх" во всей стране. В этом сезоне она набрала более полумиллиона баллов. Лидер федерального рейтинга рассказала молодому коллеге о своих принципах работы с приложением.

Главный принцип успеха во всем - постоянный и кропотливый труд, считает Светлана Сергеевна. И Михаил Алдаров с ней согласен, получив дополнительную мотивацию не только для работы в приложении, но и для построения политической карьеры.

Напомним, что по оценкам экспертов мобильное приложение "Вверх" стало лучшим электоральным софтом избирательной кампании-2021. Платформа "Вверх" дает кадровый рост внутри партии для тех, кто хочет этого и кто ставит перед собой цель связать свою жизнь с политикой и исполнительной властью.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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