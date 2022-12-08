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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Исследование билайн: для 2/3 опрошенных самарцев хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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59% респондентов в Самаре считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удаленном формате. Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" (12+). Исследование было проведено в городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, отправки/загрузки объемных файлов и участия в совещаниях по видеосвязи. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные самарцы проходят образовательные курсы или просматривают рабочие видеоматериалы.

Среди обязательных условий для комфортной "удаленки" участники опроса в Самаре указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим — его выбрали 77% опрошенных.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в 10 городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% опрошенных уже работают или хотели бы работать удаленно. В Самаре этот показатель составляет 61%.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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