Исследование билайн: для 2/3 опрошенных самарцев хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома

59% респондентов в Самаре считают, что мобильный интернет может заменить проводной при работе в удаленном формате. Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" (12+). Исследование было проведено в городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, отправки/загрузки объемных файлов и участия в совещаниях по видеосвязи. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные самарцы проходят образовательные курсы или просматривают рабочие видеоматериалы.

Среди обязательных условий для комфортной "удаленки" участники опроса в Самаре указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим — его выбрали 77% опрошенных.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в 10 городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% опрошенных уже работают или хотели бы работать удаленно. В Самаре этот показатель составляет 61%.