Скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в Большую Рязань под Тольятти

"Ростелеком" построил оптику до села Большая Рязань Ставропольского района Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мб/с. Доступ к современным цифровым сервисам получили около 500 семей.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Развитие гигабитных сетей сегодня смещается в сторону периферии — всемирная информационная сеть появилась в Жигулевских горах. Мы преодолели сложный рельеф местности с перепадами высот на расстоянии в десять километров и получили новые инфраструктурные возможности для сервисных платформ. В ближайшее время мы продолжим строительство оптики до Малой Рязани и Брусян".
Дмитрий Фирстов, глава сельского поселения Большая Рязань:
"На высоком правом берегу Волги наше село стало первым, подключенным к интернету по оптическим каналам связи. Теперь его жители смогут смотреть интерактивное телевидение и общаться в мессенджерах, пользоваться видеонаблюдением и умным домом, учиться и работать в сети".
GPON — одна из самых современных технологий доступа в интернет. Волоконно-оптический кабель специалисты компании заводят в квартиру или частный дом. Это гарантирует качество сигнала и стабильную скорость соединения. По одному кабелю абоненты могут подключить несколько услуг связи одновременно. Более трети семей, проживающих в Большой Рязани, подали заявки на подключение пакетных предложений "Ростелекома" еще на этапе строительства сети.
Анжелика Морозовская, жительница села Большая Рязань:
"Мы очень долго ждали возможности подключения цифровых услуг связи. У нас в семье много гаджетов. Для одновременной работы всех устройств нужна большая скорость. С появлением оптики мы сможем одновременно пользоваться всеми планшетами, смартфонами, ноутбуками и смотреть видеосервис Wink сразу на трех телевизорах".
Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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