Скоростной интернет от "Ростелекома" пришел в Большую Рязань под Тольятти

"Ростелеком" построил оптику до села Большая Рязань Ставропольского района Самарской области. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей скорость передачи данных до 500 Мб/с. Доступ к современным цифровым сервисам получили около 500 семей.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Развитие гигабитных сетей сегодня смещается в сторону периферии — всемирная информационная сеть появилась в Жигулевских горах. Мы преодолели сложный рельеф местности с перепадами высот на расстоянии в десять километров и получили новые инфраструктурные возможности для сервисных платформ. В ближайшее время мы продолжим строительство оптики до Малой Рязани и Брусян".

Дмитрий Фирстов, глава сельского поселения Большая Рязань:

"На высоком правом берегу Волги наше село стало первым, подключенным к интернету по оптическим каналам связи. Теперь его жители смогут смотреть интерактивное телевидение и общаться в мессенджерах, пользоваться видеонаблюдением и умным домом, учиться и работать в сети".

GPON — одна из самых современных технологий доступа в интернет. Волоконно-оптический кабель специалисты компании заводят в квартиру или частный дом. Это гарантирует качество сигнала и стабильную скорость соединения. По одному кабелю абоненты могут подключить несколько услуг связи одновременно. Более трети семей, проживающих в Большой Рязани, подали заявки на подключение пакетных предложений "Ростелекома" еще на этапе строительства сети.

Анжелика Морозовская, жительница села Большая Рязань:

"Мы очень долго ждали возможности подключения цифровых услуг связи. У нас в семье много гаджетов. Для одновременной работы всех устройств нужна большая скорость. С появлением оптики мы сможем одновременно пользоваться всеми планшетами, смартфонами, ноутбуками и смотреть видеосервис Wink сразу на трех телевизорах".

Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.