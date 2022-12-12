Конкурс на лучший 3D-дизайн новогоднего подарка или фирменной одежды стартовал в Нижегородской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, стал партнером дистанционного межрегионального конкурса по 3D-моделированию. Организатором интеллектуального состязания выступает Нижегородский центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум". Участвовать в конкурсе могут школьники с 8 до 17 лет из любых регионов страны, интересующиеся визуализацией и 3D-моделированием. Работы принимают до 18 декабря.
Основные задачи конкурса "3Dорово придумано!" — повысить интерес к компьютерному моделированию, создать условия для творческой самореализации школьников. Tele2 всегда поддерживает молодежные инициативы и поощряет изучение цифровых дисциплин, поэтому стала партнером номинации "Новогодний диджитал-мерч". Участникам предстоит разработать мужской и женский комплекты 3D-одежды, обуви или аксессуаров для сотрудников салонов связи оператора. Победитель и призеры получат ценные подарки от Tele2.
В этом году в конкурсе три номинации, каждая позволяет проявить креативность и знание компьютерных программ. Помимо аксессуаров или одежды участникам предлагают создать 3D- модель новогоднего подарка или локации, которую можно использовать как фотозону. Жюри будет оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность, сложность объекта, проработанность деталей, уровень владения программным обеспечением и стиль. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, работы принимаются до 18 декабря, имена победителей станут известны 26 декабря. Все конкурсанты получат онлайн-сертификаты об участии.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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