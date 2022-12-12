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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Конкурс на лучший 3D-дизайн новогоднего подарка или фирменной одежды стартовал в Нижегородской области

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, стал партнером дистанционного межрегионального конкурса по 3D-моделированию. Организатором интеллектуального состязания выступает Нижегородский центр молодежных инженерных и научных компетенций "Кванториум". Участвовать в конкурсе могут школьники с 8 до 17 лет из любых регионов страны, интересующиеся визуализацией и 3D-моделированием. Работы принимают до 18 декабря.

Фото: предоставлено Tele2

Основные задачи конкурса "3Dорово придумано!" — повысить интерес к компьютерному моделированию, создать условия для творческой самореализации школьников. Tele2 всегда поддерживает молодежные инициативы и поощряет изучение цифровых дисциплин, поэтому стала партнером номинации "Новогодний диджитал-мерч". Участникам предстоит разработать мужской и женский комплекты 3D-одежды, обуви или аксессуаров для сотрудников салонов связи оператора. Победитель и призеры получат ценные подарки от Tele2.

В этом году в конкурсе три номинации, каждая позволяет проявить креативность и знание компьютерных программ. Помимо аксессуаров или одежды участникам предлагают создать 3D- модель новогоднего подарка или локации, которую можно использовать как фотозону. Жюри будет оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность, сложность объекта, проработанность деталей, уровень владения программным обеспечением и стиль. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться, работы принимаются до 18 декабря, имена победителей станут известны 26 декабря. Все конкурсанты получат онлайн-сертификаты об участии.

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