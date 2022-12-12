В Самаре стартовал XXI форум добровольцев

В понедельник, 12 декабря, во Дворце спорта начал свою работу XXI форум добровольцев Самарской области, приуроченный к Международному дню добровольца. Форум проходит в деловом формате и продлится до 14 декабря.

Более 1500 волонтеров со всей губернии, организаторы добровольческого движения, представители образовательных организаций, лидеры добровольческих объединений и организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций собрались в областном центре, чтобы принять участие в деловой программе форума, подвести итоги уходящего года, поделиться перспективными идеями и инициативами.

Для Самарской области развитие добровольчества является одной из ключевых задач. В настоящее время в регионе более 160 тысяч волонтеров, для которых творить добро - смысл всей жизни. С 2019 года в регионе работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" и поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Ресурсный центр стал точкой притяжения волонтеров со всей области.

"В губернии созданы все условия для развития волонтерского движения. Для губернатора Дмитрия Азарова поддержка добровольчества является важнейшим направлением. Глава региона всегда на волне с волонтерами. Он общается с людьми, знает какие есть потребности, - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, - Самарский регион является единственным субъектом РФ, который на постоянной основе уже 21 год проводит такое большое мероприятие в сфере развития добровольчества, где лидеры движения собираются, чтобы поделиться интересными практиками, новыми подходами и, конечно же, наметить планы на следующий год. Для нас крайне важно слышать добровольцев, вырабатывать новые меры поддержки, решать вопросы, возникающие в процессе их деятельности".

Добровольческое движение в регионе представлено всеми наиболее крупными направлениями: социальное и экологическое, волонтеры Победы, культуры, медики, в сфере поиска пропавших людей и т. д. А самарский инклюзивный добровольческий центр - является ведущей организацией в стране.

Стартовал форум с площадки "Серебряные волонтеры - наставники по жизни", где активисты движения могли принять участие в работе таких секций, как "Культурное наследие", "Здоровье", "Наставничество".

"Президент РФ Владимир Путин следующий год объявил Годом педагога и наставника. Мы рассчитываем, что весь тот опыт, все те знания, который вы накопили, вы будете продолжать передавать нашему подрастающему поколению. Связь между нашими детьми и взрослыми очень важна. Знания, жизненный опыт, который вы, как наставники, можете передавать для нас, безусловно, очень ценен", - подчеркнул руководитель профильного ведомства, приветствуя участников одной из площадок форума.

В настоящее время в стране при поддержке президента формируется Российское движение детей и молодежи. В Самарской области создан координационный совет при губернаторе по взаимодействию с новым движением. Накануне глава региона Дмитрий Азаров пообщался с участниками самарской делегации, которые отправятся представлять регион и защищать свои идеи на первом съезде нового движения.

Организаторы форума выразили надежду, что в следующем году сообщество "серебряных" волонтеров выступит с интересными инициативами совместно с представителями нового движения.

Большой вклад вносят сегодня волонтеры в акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая в этом году направлена на помощь военнослужащим и их семьям. Кто-то собирает гуманитарную помощь, кто-то шьет одежду для наших бойцов, а кто-то помогает их семьям - все дарят частичку тепла и заботы, делая добрые дела, объединенные единым хештегом #МЫВМЕСТЕ.

В рамках областного форума добровольцев все желающие могут снять письмо с праздничной "Елки желаний" и исполнить заветную мечту ребенка, чей отец в настоящее время защищает интересы нашей страны в ходе СВО, а также заполнить открытку и написать добрые слова-пожелания российским военнослужащим.

Насыщенная деловая программа форума представлена 5 тематическими площадками по различным направлениям добровольческой деятельности: "Вдохновляем помогать", "Добровольчество - как стиль жизни", "Регион добрых дел", "Социальное добровольчество", "Волонтеры Победы". Каждый из участников сможет найти для себя полезное, а также поделиться знаниями.

"В форуме добровольчества я участвую во второй раз. В этом году очень интересная программа: лекционные мероприятия, дискуссии, на которых ты можешь высказать какую-то идею и быть услышанным. Тренинги в направлении "волонтер культуры" помогают прокачать не только те навыки, которые у тебя есть, но и понять, с каких сторон проявляется добровольчество в культуре нашей страны. Сегодня с форума я унесу полезные знания и навыки, например, на питчинг-сессии нам рассказали о правильности устной и визуальной презентации. При правильной подготовке - это невероятно полезный навык, который мне пригодится", - поделилась своими эмоциями волонтер культуры, победитель в номинации "Волонтер года" конкурса "Студент года 2022" Анастасия Володина.

Говоря о форуме, "серебряный" волонтер Наталья Малышева отметила: "Мероприятие не теряет хватку! Каждый год бываем на форуме. В этот раз что-то новенькое и интересное. Форум дает возможности обсудить важные, насущные вещи в волонтерстве, встретить давних друзей и новых знакомых. Он объединяет все культуры нашей области, передает наследие с любовью. Продвигает волонтерство в массы, что очень круто для молодого поколения!"

Завершится форум добровольцев 14 декабря панельной дискуссией, на которой будут представлены все предложения секций форума, идеи, практики и наработки.

Стать онлайн-зрителем форума могут все желающие. Трансляция работы площадок осуществляется в социальной сети ВКонтакте в группе Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) в Самарской области.