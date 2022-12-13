Сразу три "Парты героя" появились в Самарской области

При поддержке партийного проекта "Единой России" "Новая школа" в образовательных учреждениях региона появились учебные места в память о героических земляках.

На первый взгляд - это обычная ученическая парта. Но на ее рабочей поверхности размещена биография героя, его фотографии, рассказ о подвиге и QR-код с ссылкой на официальные источники информации. Почетное право сидеть за "Партой героя" получают ученики начальной школы, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни учебного заведения.

Сразу три таких парты появились в Самарской области: две парты - в Самаре в честь героев специальной военной операции, и одна - в Нефтегорском районе - в память о ветеране-участнике Великой Отечественной войны.

"Парта Героя" имени Алексея Шпилевского открыта в школе № 118 Красноглинского района Самары. Старший сержант Шпилевский за 9 лет службы в армии не раз бывал в горячих точках. Начало специальной военной операции он встретил на передовой. Погиб Алексей Шпилевский в неравном бою против националистического подразделения "Айдар", посмертно награжден орденом Мужества за проявленные самоотверженность и отвагу. Напомним, что в октябре этого года в школе № 118, где он учился, состоялось открытие памятного знака в память об герое СВО.

Еще одна "Парта Героя" появилась в честь героя специальной военной операции, подполковника полиции Дениса Лазутина в школе № 124 города Самары. Мемориальную доску с портретом офицера Росгвардии, который погиб в ходе СВО и был посмертно награжден Орденом Мужества, установили в школе, где будущий герой окончил 9 классов. В открытии памятного знака принял участие депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, координатор партийного проекта "Историческая память".

В память о своем героическом земляке - ветеране Великой Отечественной войны в 2021 году в Нефтегорске была создана "Аллея памяти имени Василия Пенькова" - историко-культурный сквер по улице Нефтяников, на территории средней школы № 3. Теперь в этой школе есть и "парта героя" в память о выдающемся фронтовике.

Свой боевой путь Василий Пеньков начал в августе 1941 года в пехоте, в полковой разведке. В начале 1943 года переведен в минометную батарею. Закончил войну полным кавалером ордена Славы. После войны продолжил трудовую деятельность в родном селе, был председателем сельсовета, председателем колхоза. Последние годы жил в поселке Нефтегорск, скончался Василий Владимирович в октябре 1991 года.

Напомним, что "Парта героя" - это образовательный проект партии "Единая Россия", цель которого создание условий для формирования у детей уважительного отношения к истории Отечества и героическому прошлому нашей страны. Всего в школах страны открыто уже более 7 тысяч парт, посвященных героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры.