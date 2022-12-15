Дмитрий Азаров: "В ближайшие месяцы область порадует Родину БПЛА нового образца"

В четверг, 15 декабря, прошло совещание по созданию в Самарской области кластера беспилотной авиации. Об этом в ходе прямой линии на телеканале "Губерния" сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

В совещании участвовал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мы провели огромную подготовительную работу, некоторые модели проходят опытное тестирование, мы стоим на пороге их серийного производства. Сегодня прошло содержательное совещание с потенциальными инвесторами. Уверен, что будем двигаться опережающими темпами, и Самарская область, как и положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует родину беспилотными летательными аппаратами нового образца", - отметил Дмитрий Азаров.

По его словам, модели БПЛА будут ориентированы на выполнение как транспортных и аграрных задач, так и специальных и военных.