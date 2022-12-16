Самарская областная организация ветеранов отметила 35-летие со дня образования

В среду, 14 декабря, в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня образования Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Самарская областная организация ветеранов является правопреемницей Куйбышевской областной организации ветеранов войны и труда. Учредительная конференция областной организации ветеранов войны и труда состоялась 16 апреля 1987 года, и на ней был создан Куйбышевский областной Совет ветеранов войны и труда.

С 14 декабря 1992 года носит название Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В структуру организации входят 49 городских, районных внутригородских и районных ветеранских организаций, в которых насчитывается 996 первичных групп, включающих почти 500 тысяч ветеранов Самарской области.

С августа 2017 года председателем организации является генерал-майор Николай Хохлунов. Под его руководством организация решает очень важные задачи: защита прав и свобод, повышение роли и авторитета представителей старшего поколения; осуществление деятельности в интересах ветеранов, инвалидов и лиц пожилого возраста, улучшение их материального благосостояния, содействие ветеранам в участии во всех сферах жизни общества; осуществление общественного контроля над выполнением Федерального закона "О ветеранах", законодательства о социальной защите и пенсионном обеспечении и льготах, установленных ветеранам, пенсионерам и инвалидам.

Особое место в работе занимает патриотическое и нравственное воспитание молодежи. В учебных заведениях, музеях, библиотеках проводятся уроки Мужества, многие другие мероприятия патриотической направленности.

Много внимания уделяется организации досуга ветеранов. Работают центры и кружки по интересам, проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. Особенно хочется отметить проведение при поддержке правительства Самарской области фестивалей "Расцвела под окошком белоснежная вишня" и "Гармонь моя, говорушечка" с участием тысяч исполнителей и тысяч зрителей региона.

В торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, участвовали представители региональных и муниципальных органов власти, министерств, ведомств, учреждений Самарской области и Самары, органов военного управления, органов внутренних дел, общественных объединений и организаций, учащиеся образовательных учреждений, военно-патриотических объединений, кадетских учебных заведений, особыми гостями были военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

Ровно в 11 часов, после торжественных звуков фанфар началось праздничное мероприятие, торжественным открытием которого стала церемония вноса Государственного флага Российской Федерации, Флага Самарской области и Знамени Самарской областной организации ветеранов.

Знаменная группа в составе курсантов военного учебного центра Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева под звуки марша Преображенского полка внесла флаги и знамя организации в зал, где в едином строю встали ветераны войны и труда и учащиеся-кадеты, убеленные сединами генералы и офицеры и молодые ребята, нынешние военнослужащие.

От имени губернатора Самарской области к собравшимся с приветственным словом обратился и.о. руководителя Управления по связям с депутатским корпусом и общественными объединениями департамента внутренней политики Самарской области Игорь Кулагин, поздравивший всех членов Самарской областной организации ветеранов с юбилеем организации. Он высоко оценил деятельность самарских ветеранов в патриотическом воспитании подрастающего поколения и наставнической работе, особо отметив роль ветеранской организации в период проведения специальной военной операции.

Игорь Кулагин вручил председателю организации памятный адрес и подарок от губернатора Самарской области, а ветеранам заслуженные награды. Почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в развитии ветеранского движения" был награжден председатель Камышлинской районной организации ветеранов Фагим Сафиуллин; благодарностью губернатора Самарской области за вклад в социально-экономическое развитие Самарской области - экс-председатель Октябрьской городской организации ветеранов Тамара Голыгина.

Благодарности Самарской губернской думы получили председатель Новокуйбышевской городской организации ветеранов Виктор Огнерубов, председатель Красноглинской районной организации ветеранов Любовь Филиппова, председатель Тольяттинской городской организации ветеранов Сергей Ященко.

Первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский вручил благодарственные письма председателю Ставропольской районной организации ветеранов Галине Мошниновой, председателю Кинельской районной организации ветеранов Зинаиде Ивановой, председателю Сызранской районной организации ветеранов Сергею Мухину.

Муниципальные государственные и законодательные органы власти представляли председатель думы городского округа Самара Алексей Дегтев и заместитель главы Самары - руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ольга Слесарева, в своих выступлениях отметившие высокую и знаковую роль ветеранской организации в жизни Самары и также вручившие благодарности заслуженным самарским ветеранам.

Особое значение в нынешних условиях имело участие в мероприятии представителей органов военного управления и их оценка роли ветеранского движения в патриотической, агитационной и пропагандистской работе с жителями нашего региона, в первую очередь с молодежью, направленной на разъяснение причин, целей и задач Российской Федерации в ходе специальной военной операции.

Председатель Самарского регионального отделения Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Сергей Землянский вручил медали маршала Язова председателю Самарской областной организации ветеранов Николаю Хохлунову и его первому заместителю Александру Антипову; медали "Офицерское братство" председателю комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Самарской областной организации ветеранов Роману Афонину и председателю организации ветеранов Автозаводского района Тольятти Ивану Кудревскому; Медаль "За вклад в ветеранское движение" председателю Чапаевской городской организации ветеранов Юрию Комиссарову.

Продолжил процедуру награждения отличившихся ветеранов и представителей общественных организаций председатель Самарской областной организации ветеранов Николай Хохлунов. Почетным знаком Всероссийской организации ветеранов были награждены: председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов, председатель Самарской районной организации ветеранов Самары Владимир Банников, председатель Нефтегорской районной организации ветеранов Вера Батейщикова, председатель Клявлинской районной организации ветеранов Алексей Дудченко. Юбилейной медалью "За заслуги в ветеранском движении Самарской области" был награжден председатель Самарской городской организации ветеранов Владимир Пронин.

Завершилась торжественная часть мероприятия награждением структурных ветеранских организаций - победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию ветеранов.

Среди городских организаций ветеранов Самарской области лучшими стали:

1-е место - Тольяттинская городская организации ветеранов (председатель Сергей Ященко);

2-место - Новокуйбышевская городская организации ветеранов (председатель Виктор Огнерубов);

3-е место - Сызранская городская организация ветеранов (председатель Сергей Хохлов).

Среди сельских районных ветеранских организаций:

1-е место - Ставропольская районная организация ветеранов (председатель Галина Мошнинова);

2-место - Шигонская районная организация ветеранов (председатель Галина Котельникова);

3-е место - Сергиевская районная организация ветеранов (председатель Людмила Кувитанова).

Всем победителям вручены кубки и дипломы.

По завершению торжественной части состоялся праздничный концерт. Зрители услышали песни в исполнении Александра Самарина, известного самарского певца, участника боевых действий в Афганистане. Оркестр Управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области порадовал присутствующих живой оркестровой музыкой. Данс-шоу-группа "Кабаре" самарского Дворца творчества зажгла сердца ветеранов огненными танцами - "Русской плясовой" и "Вечер-матушка".

Вокальный ансамбль "Форманта" самарского Дворца ветеранов исполнил любимые ветеранами песни Александры Пахмутовой, выступили хореографический коллектив "Академия танца", хор военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала Губанова "Поющая эскадрилья" и академический хор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева "Крылатые".

Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поздравляет всех ветеранов Самарской области с 35-летием со дня образования организации и желает крепкого здоровья, благополучия, успешной реализации планов, активного долголетия.