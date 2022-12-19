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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Вымпелком и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ВымпелКом" (бренд "билайн") и компания "Кей Поинт Групп" (бренд "Key Point Group") подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД).

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Кей Поинт Групп планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которой станет ВымпелКом. Новый ЦОД будет иметь уровень отказоустойчивости TIER III (стандарт надежности инфраструктуры и оборудования) по классификации UPTIME Institute. ЦОД рассчитан на 300 стоек. Общая мощность ЦОД составит 3,6 МВт.

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и ВымпелКом договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры ВымпелКом в дата-центре Кей Поинт во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022 компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором ВымпелКом планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.

Предпосылками для развития сети дата-центров в регионах послужили несколько важных аспектов:

  • необходимость централизации сервисной инфраструктуры ВымпелКом с размещением в ключевых регионах, имеющих развитый промышленный и научный потенциал;
  • потребность быстрого, удобного и качественного предоставления сервиса B2B клиентам ВымпелКом;
  • общемировая тенденция отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation.

"Подписание соглашения о строительстве ЦОД в Екатеринбурге с Кей Поинт Групп — следующий шаг при реализации стратегии региональных дата-центров. Он закрывает наши потребности и потребности наших клиентов на Урале. В этих городах сконцентрировано большое количество производств и компаний, которые начинают активно использовать облачные технологии. Мы переходим на модель региональных ЦОД не только, чтобы централизовать нашу внутреннюю инфраструктуру, но и для того, чтобы повысить надежность и уменьшить издержки", — отметил исполнительный вице-президент по технике ПАО "ВымпелКом" Валерий Шоржин.

"Создание высококачественного ЦОД в регионе — задача намного более сложная, чем в Москве. Мы уверены, что решим эту задачу во Владивостоке. Время настало перенести полученный опыт на новые региональные ЦОД. Мы хотим создать сеть региональных дата-центров, в которых наши клиенты будут чувствовать себя уверенно, сосредоточившись на развитии своих сервисов. Мы же со своей стороны обеспечим для этого максимальный уровень надежности инфраструктуры ЦОД, простоту и удобство размещения оборудования и работы сотрудников наших клиентов", — прокомментировал генеральный директор "Кей Пойнт Групп" Александр Мартынюк.

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