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"Единая Россия" обеспечит всех участников СВО правом бесплатно отправлять письма домой

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решить эту проблему просили и сами военнослужащие, и их близкие, отметил один из авторов инициативы, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Фото: samara.er.ru

 

"Добровольцы и мобилизованные также смогут бесплатно отправлять домой посылки с личными вещами, при необходимости. Важность писем с передовой домой невозможно переоценить. Ничто так не успокаивает близких, как весточка с фронта, написанная рукой сына, мужа или брата. Все мы хорошо знаем, как важны были для тыла в годы Великой Отечественной войны знаменитые письма-треугольники", - отметил он.

Андрей Турчак подчеркнул, что партия будет оперативно принимать необходимые решения, чтобы приблизить Победу.

"Любую возможность поддержать наших ребят и их близких мы будем использовать. Рассчитываем, что поправки по организации полевой почты Госдума одобрит в самые короткие сроки", - заключил он.

Депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин отправился в зону СВО со своими мобилизованным земляками. Народный избранник обрел статус заместителя командира батальона в 15-й мотострелковой дивизии.

"Осознание необходимости поддержки наших ребят зависит от человека. Каждый может внести свой посильный вклад в историю нашей страны и нашу победу. Очень важна моральная поддержка наших бойцов. И главное в этом - обычные письма, написанные от руки на бумаге. Ведь на передовой часто приходится подолгу бывать без связи, а письма - самый простой способ поддержки эмоционального состояния и боевого духа наших ребят, по сути, связь со своей страной и родными", - отметил  доброволец СВО Дмитрий Холин.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев. Также Госдумой принят инициированный депутатами "Единой России" пакет законов, направленных на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

"Единая Россия" обеспечила право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Также приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ, при просрочке взносов за капитальный ремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Ранее был принят закон "Единой России" о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий, он распространил на таких граждан меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое. Помимо этого, по инициативе "Единой России" статус ветерана боевых действий получили пограничники, задействованные в СВО. Кроме того, Госдума единогласно приняла закон "Единой России" о праве инвалидов боевых действий на бесплатное соцобслуживание.

Также по инициативе "Единой России" статусом ветеранов боевых действий наделены и гражданские лица, привлеченные к выполнению задач спецоперации. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также статус ветеранов боевых действий получили добровольцы. Законопроект уже принят Госдумой. В числе его авторов - Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от "Единой России".

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