В Самаре состоялся региональный форум приемных семей

Онлайн-форум объединил более 300 участников: общественные организации, приемных родителей, актив партпроекта "Единой России", представителей законодательной и исполнительной власти, профильные министерства и ведомства.

В Самарской области насчитывается около двух тысяч приемных семей. Вопрос социализации сирот всегда являлся одним из ключевых как для замещающих родителей, так и для общества в целом. Именно этому и посвятили очередной региональный форум.

Главная тема форума - становление личности детей, оставшихся без попечения родителей, через профориентацию. Были затронуты проблемы социализации детей-сирот и детей, проживающих в замещающих семьях. Кроме того, участники регионального онлайн-форума обсудили адаптацию детей-сирот с ОВЗ и попытались разобраться с проблемами временного трудоустройства несовершеннолетних из приемных семей.

Важный момент, который прозвучал на форуме, - существует множество информационных ресурсов, цифровых сервисов, многое делается в Самарской области в помощь замещающим семьям на уровне министерства образования, министерства социально-демографической политики, но у приемных родителей, к сожалению, нет информации о тех или иных нововведениях.

Члены общественного совета партпроекта "Крепкая семья" готовы помочь информационно-оперативным реагированием через чаты приемных родителей, организацией просветительской работы и специализированных вебинаров с профильными специалистами министерств, информационными материалами.

Многие инициативы приемных семей уже нашли свое воплощение на законодательном уровне. Некоторые предложения родителей еще только начали озвучивать на Форуме, а региональные власти уже работают над внедрением этих инициатив на законодательном уровне. Это подчеркнула модератор форума и его бессменный организатор - председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике, региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Марина Сидухина.

В форуме приняли участие и представители приемных семей. В торжественной обстановке им вручили благодарственные письма.

Слова благодарности адресовала приемным родителям председатель попечительского совета благотворительного фонда "Радость" Эллина Азарова: "Прежде всего я хочу сказать слова огромной благодарности тем людям, которые взяли на себя эту ношу. Мы знаем, что у вас очень много сложностей. И своего-то ребенка воспитать порой тяжело, не найдя с ним общего языка, и невозможно сразу понять проблемы ребенка, и совсем другое дело - взять чужого ребенка. И хотя чужих детей не бывает - понятно, что здесь трудностей больше".

Член общественного совета партпроекта "Крепкая семья" Наталья Черновол за 27 лет вместе с супругом взяла под опеку 19 малышей. Многодетная мать, председатель правления общественной организации приемных семей Самарской области поделилась впечатлениями от форума: "Меня радует картина того, что все дети, которые выросли в семьях - в нашей семье, в других семьях, - они создают свои семьи, они рожают детей, они любят своих детей, они ухаживают за своими детьми. И понимаешь, что огромный труд, который был потрачен, - не зря".

По итогам форума будут создана резолюция, которая станет основой для будущих законодательных актов и организации деятельности партийного проекта "Крепкая семья".

Организаторы форума - Общественный совет федерального проекта партии "Единая Россия" "Крепкая семья", общественная организация приемных семей Самарской области, Общественная палата Самарской области, благотворительный фонд "Радость" - уверены, что это работу важно и нужно продолжать.

Следующий форум приемных семей запланирован весной-летом 2023 года. Лучшие региональные практики замещающих семей представят сами приемные родители. На расширенном пленарном заседании форума, который пройдет в одном из детских оздоровительных лагерей, предложения, инициативы, положительный опыт опекунов и родителей оценят сами приемные дети в формате воркшопов и мастер-классов.