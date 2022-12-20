Горячая линия "Деда Мороза и его цифровых помощников": контакт-центр принимает голосовые письма с пожеланиями

"Ростелеком Контакт-центр" организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону дети смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, оставить пожелания Деду Морозу на Новый год. Проект реализован при поддержке "Почты России" и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.
Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 20 по 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года.
"Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник — Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун Нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней!", — сказал Дед Мороз.
"Для организации новогодней горячей линии мы проделали, казалось бы, обычную работу — выделили номер 8 800, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков, но настроение нашей команды, задействованной в проекте, сделало его по-настоящему волшебным. Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся!" — подчеркнул генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.
Напомним, что в отделениях почты по всей стране появилось более 100 почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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