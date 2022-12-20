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Горячая линия "Деда Мороза и его цифровых помощников": контакт-центр принимает голосовые письма с пожеланиями

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком Контакт-центр" организовал горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону дети смогут рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, оставить пожелания Деду Морозу на Новый год. Проект реализован при поддержке "Почты России" и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 20 по 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года.

"Дорогие друзья, малыши и взрослые, не за горами главный зимний праздник — Новый 2023 год! Самое время загадывать желания и говорить друг другу добрые пожелания. Традиционно тысячи писем и открыток, звонков и сообщений приходят ко мне в Великий Устюг. С моими помощниками-волшебниками Снегурочкой и Снеговичками мы обязательно их прочитаем, прослушаем и ответим каждому. Пусть в канун Нового года наши самые искренние мечты сделают этот мир прекрасней!", — сказал Дед Мороз.

"Для организации новогодней горячей линии мы проделали, казалось бы, обычную работу — выделили номер 8 800, обеспечили работу голосового робота, настроили речевую аналитику звонков, но настроение нашей команды, задействованной в проекте, сделало его по-настоящему волшебным. Пусть все пожелания, поступившие Деду Морозу, обязательно сбудутся!" — подчеркнул генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

Напомним, что в отделениях почты по всей стране появилось более 100 почтовых ящиков для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания можно до 31 декабря.

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