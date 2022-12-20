Самарцы получат скидку на пиццу от Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, дополнил программу лояльности "Больше" предложениями для теплой и уютной зимы. Абоненты компании получат скидку на пиццу и блюдо в подарок сразу в нескольких кафе города.

В декабре "Больше" особенно порадует любителей итальянской кухни. Все абоненты Tele2 могут получить скидку 20% на любую пиццу в "Додо Пицце". Достаточно назвать промокод администратору пиццерии или ввести в соответствующее поле на сайте или в приложении. Здесь же клиентов оператора при заказе от 1299 рублей угостят "Бургер-пиццей". Код программы лояльности важно ввести при оформлении заказа на сайте или в приложении. При заказе от 499 рублей на кассе в ресторане абоненты получат стартер в подарок.

В Dominoʼs Pizza клиентов Tele2 ждет скидка 38% на заказы от 599 рублей. Промокод программы лояльности действует только при использовании курьерской доставки.

Программа лояльности "Больше" предоставляет абонентам Tele2 скидки и привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов. Сейчас она включает более 50 акций, спецпредложений и кэшбеков на товары и услуги. Найти подходящие можно в личном кабинете или в приложении "Мой Tele2".