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Партии Власть и политика

"Коробка новогоднего счастья": в Самарской области добрых волшебников становится больше

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году более 5,5 тысяч подарков отправились в 35 медицинских учреждений региона в рамках акции "Коробка Новогоднего счастья", которая проходит под патронажем партии "Единая Россия". В этом году увеличено количество получателей "новогоднего счастья", и первые боксы с подарками будут переданы уже в конце этой недели.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Уже более 150 боксов установлены по всей губернии для сбора игрушек и подарков маленьким пациентам в местных отделениях партии "Единая Россия", администрациях районов, молодежных и волонтерских центрах, школах, вузах, ДК, на предприятиях.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян уверен, что итоги акции надо оценивать не в количественных характеристиках: "Подарок, который дети получат, ускорит их выздоровление и настроит на хороший лад. Состояние детишек улучшается на глазах. Я призываю всех поучаствовать, найти время и средства. Я думаю, что общими усилиями и единым порывом мы сделаем праздник для наших маленьких деток".

В этом году сюрпризы из "счастливой коробки" получат не только юные пациенты самарских стационаров, которые вынуждены провести новогодние каникулы в медучреждениях, часть подарков предназначена для детей мобилизованных и военнослужащих, которые принимают участие в СВО.

"Очень важно, чтобы мы с вами все вместе окружили заботой и вниманием тех ребят, которые будут в новогоднюю ночь проходить лечение в медучреждениях, и ребят, чьи папы сейчас защищают рубежи нашей родины. Давайте все вместе сделаем так, чтобы в Самарской области стало волшебников больше, больше чуда, больше улыбок и радости", — подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области, член регионального политсовета "Единой России" Регина Воробьева.

"Чем порадовать детей, которые находятся на длительном лечении в стационарах? Это наборы конструкторов, пазлы, наборы для творчества, настольные игры и, конечно, все для рисования и лепки, позитивные и веселые книги. Все должно быть новым, и желательно в упаковке", — напомнил инициатор акции, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Уже сейчас собрано более трех тысяч подарков. В конце недели первые "Коробки новогоднего счастья" будут отправлены в детские стационары.

Каждый из жителей Самарской области еще успеет стать волшебником, достаточно обратиться в ближайшее отделение партии "Единая Россия" до конца декабря. В канун новогодних праздников и Рождества заполненные "Коробки счастья" единороссы передадут в самарские больницы и адресно — в семьи мобилизованных.

Гид потребителя

Последние комментарии

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