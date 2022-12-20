СоюзМаш России направил рисунки детей и подарки военнослужащим

16 декабря 2022 года Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции "Всегда рядом" передал более 2 тысяч новогодних подарков военнослужащим. Мероприятие прошло на территории 27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия образования СССР.

В акции приняли участие первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации Ростех, член Бюро СоюзМаш России Юлия Воронова; заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ, генерал-лейтенант Виктор Новожилов; врио Командир бригады, майор Алексей Румянцев.

"Вы будете первыми, кто получит эти новогодние подарки, письма детей сотрудников оборонных и промышленных предприятий контура Союза машиностроителей России, которые искренне адресованы вашим сослуживцам. Я абсолютно уверен, что вы чувствуете любовь тех людей, которые, может быть, лично вас не знают, но желают вам добра и счастья", — заявил Владимир Гутенев.

Первый вице-президент СоюзМаш также рассказал, что 14 декабря отправлены 40 тысяч новогодних подарков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, общей массой 100 тонн.

"Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям с начала СВО оказывает помощь жителям Донбасса, вынужденным переселенцам и военным. Уже направлено более 2700 тонн гуманитарной помощи непосредственно на новые территории. В преддверии Нового года по инициативе сотрудников наших предприятий их дети решили порадовать наших солдат, изготовив 40 тысяч подарков. Все они два дня назад уже отправлены на фронт к нашим защитникам", — подчеркнул депутат Госдумы.

"Спасибо вам, что вы готовы служить, защищать женщин, детей, матерей, стариков, что вы рядом, и у нас есть надежный тыл. Я желаю, чтобы вы всегда в душе имели веру, были упорны и понимали, что вы — наша опора", — сказала Юлия Воронова, выступая перед военнослужащими.

В рамках акции также состоялась концертная программа с участием народного артиста РФ Федора Добронравова и заслуженного артиста РФ Виктора Добронравова. Звезды исполнили патриотические и народные песни.

Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, поддерживает все инициативы и проекты Союза машиностроителей России, объединяющего крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики. С 2018 года председатель правления банка Елена Георгиева является куратором Воронежского отделения СоюзМаша, чьи усилия направлены на создание благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.