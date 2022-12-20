16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области капитально отремонтируют въезд в самое большое село России В 2023 г. в Кинель-Черкасском районе капитально отремонтируют дорогу Шаповалов "увел" ЦУМ "Самара" от фирмы-банкрота При поддержке региона фермер из самарского села Заволжье начала производство крафтовых сыров На аукцион выставили землю "Газбанка" в Курумоче почти за 24 млн рублей

Экономика и бизнес

СоюзМаш России направил рисунки детей и подарки военнослужащим

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

16 декабря 2022 года Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции "Всегда рядом" передал более 2 тысяч новогодних подарков военнослужащим. Мероприятие прошло на территории 27-й отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия образования СССР.

В акции приняли участие первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации Ростех, член Бюро СоюзМаш России Юлия Воронова; заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ, генерал-лейтенант Виктор Новожилов; врио Командир бригады, майор Алексей Румянцев.

"Вы будете первыми, кто получит эти новогодние подарки, письма детей сотрудников оборонных и промышленных предприятий контура Союза машиностроителей России, которые искренне адресованы вашим сослуживцам. Я абсолютно уверен, что вы чувствуете любовь тех людей, которые, может быть, лично вас не знают, но желают вам добра и счастья", — заявил Владимир Гутенев.

Первый вице-президент СоюзМаш также рассказал, что 14 декабря отправлены 40 тысяч новогодних подарков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, общей массой 100 тонн.

"Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям с начала СВО оказывает помощь жителям Донбасса, вынужденным переселенцам и военным. Уже направлено более 2700 тонн гуманитарной помощи непосредственно на новые территории. В преддверии Нового года по инициативе сотрудников наших предприятий их дети решили порадовать наших солдат, изготовив 40 тысяч подарков. Все они два дня назад уже отправлены на фронт к нашим защитникам", — подчеркнул депутат Госдумы.

"Спасибо вам, что вы готовы служить, защищать женщин, детей, матерей, стариков, что вы рядом, и у нас есть надежный тыл. Я желаю, чтобы вы всегда в душе имели веру, были упорны и понимали, что вы — наша опора", — сказала Юлия Воронова, выступая перед военнослужащими.

В рамках акции также состоялась концертная программа с участием народного артиста РФ Федора Добронравова и заслуженного артиста РФ Виктора Добронравова. Звезды исполнили патриотические и народные песни.

Новикомбанк, как опорный банк Госкорпорации Ростех, поддерживает все инициативы и проекты Союза машиностроителей России, объединяющего крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики. С 2018 года председатель правления банка Елена Георгиева является куратором Воронежского отделения СоюзМаша, чьи усилия направлены на создание благоприятной экономической, технологической и социальной среды для устойчивого промышленного роста в регионе.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1