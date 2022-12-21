Инструменты бережливого производства внедрены на старейшем молокозаводе Тольятти

На АО "Тольяттимолоко" в рамках национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, завершен пилотный проект.

Завод "Тольяттимолоко" хорошо известен самарским потребителям по широкому ассортименту и высокому качеству молочных продуктов, которые можно приобрести практически в любом магазине области, в больших сетевых супермаркетах и розничных торговых точках. Более 70 наименований продукции предприятия ежедневно пользуются спросом у покупателей. Поэтому увеличение выработки продукции и планомерное наращивание производства для завода-изготовителя - вопрос стратегически важный.

В течение полугода совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии шла реализация пилотного проекта. Диагностирование производства выявило ряд проблем.

"Лишняя перекладка, потери на переходы и перестройки, время, потраченное на ожидание, и многое другое негативно сказывалось на процессе производства. Мы направили усилия на то, чтобы максимально минимизировать эти потери", - рассказал о ходе мероприятий руководитель проектов РЦК Олег Буданов.

Эталонным участком решено было выбрать цех розлива молока пастеризованного питьевого с жирностью 3,2%. Так как этот цех имел высокий потенциал для внедрения инструментов бережливого производства, таких как система 5С, стандартизированная работа, производственный анализ и другие.

Только благодаря одной такой мере, как выбор нового упаковочного материала, удалось увеличить выработку в цехе на 4,1%. В целом за период реализации проекта выработка на эталонном участке увеличилась на 7,5%.

С началом использования зонирования в местах хранения поддонов на эталонном участке снизилось время протекания процесса на 44%. Та же мера способствовала снижению незавершенного производства на 52,2%.

Вопросы повышения производительности труда на предприятиях региона постоянно контролируются губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. На сегодня участниками нацпроекта в Самарской области стали уже 141 предприятие губернии. В результате 110 предприятий внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами и достигли положительного эффекта по показателям производительности. В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работают на 82 предприятиях. Уже сейчас 12 компаний подали заявки на участие в нацпроекте в 2023 году.