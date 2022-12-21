16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инструменты бережливого производства внедрены на старейшем молокозаводе Тольятти В Самарской области капитально отремонтируют въезд в самое большое село России В 2023 г. в Кинель-Черкасском районе капитально отремонтируют дорогу Шаповалов "увел" ЦУМ "Самара" от фирмы-банкрота При поддержке региона фермер из самарского села Заволжье начала производство крафтовых сыров

Экономика и бизнес

Инструменты бережливого производства внедрены на старейшем молокозаводе Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На АО "Тольяттимолоко" в рамках национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, завершен пилотный проект.

Завод "Тольяттимолоко" хорошо известен самарским потребителям по широкому ассортименту и высокому качеству молочных продуктов, которые можно приобрести практически в любом магазине области, в больших сетевых супермаркетах и розничных торговых точках. Более 70 наименований продукции предприятия ежедневно пользуются спросом у покупателей. Поэтому увеличение выработки продукции и планомерное наращивание производства для завода-изготовителя - вопрос стратегически важный.

В течение полугода совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) на предприятии шла реализация пилотного проекта. Диагностирование производства выявило ряд проблем.

"Лишняя перекладка, потери на переходы и перестройки, время, потраченное на ожидание, и многое другое негативно сказывалось на процессе производства. Мы направили усилия на то, чтобы максимально минимизировать эти потери", - рассказал о ходе мероприятий руководитель проектов РЦК Олег Буданов.

Эталонным участком решено было выбрать цех розлива молока пастеризованного питьевого с жирностью 3,2%. Так как этот цех имел высокий потенциал для внедрения инструментов бережливого производства, таких как система 5С, стандартизированная работа, производственный анализ и другие.
Только благодаря одной такой мере, как выбор нового упаковочного материала, удалось увеличить выработку в цехе на 4,1%. В целом за период реализации проекта выработка на эталонном участке увеличилась на 7,5%.

С началом использования зонирования в местах хранения поддонов на эталонном участке снизилось время протекания процесса на 44%. Та же мера способствовала снижению незавершенного производства на 52,2%.
Вопросы повышения производительности труда на предприятиях региона постоянно контролируются губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. На сегодня участниками нацпроекта в Самарской области стали уже 141 предприятие губернии. В результате 110 предприятий внедрили инструменты повышения производительности труда с минимальными финансовыми затратами и достигли положительного эффекта по показателям производительности. В настоящее время сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области работают на 82 предприятиях. Уже сейчас 12 компаний подали заявки на участие в нацпроекте в 2023 году.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1