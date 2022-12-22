Новый гуманитарный конвой из Самарской области отправился в зону СВО

Три фуры с печками, дизельными и бензиновыми генераторами, тёплым зимним снаряжением и обмундированием, термобельем, и другими необходимыми для несения боевой службы зимой вещами отправились из столицы 63-го региона в зону СВО. Одним из организаторов сбора стала партия "Единая Россия".

В этот раз гуманитарный конвой доставит защитникам Отечества еще термосы с символикой Самарской области и символы Нового года - празднично украшенные елочки.



Военнослужащие, получающие груз, не скрывают эмоций: "Хочется сказать большое спасибо! То, что люди помогают, собирают, отправляют гуманитарную помощь - это очень нужно. Печки и теплая форма необходимы, потому что сейчас холодно, нужно утепляться, нужно отапливать помещение. Помощь людей - это очень здорово, что люди идут навстречу, помогают нам. Большое спасибо им за это".



Сотрудник волонтерского центра "Единой России" Дмитрий уверен: "Поддержка будет от самого начала до самого конца обеспечена. Вся гумпомощь, которая у нас здесь находится - она у нас появляется благодаря жителям Самарской области, губернатору, представителям партии, депутатам".

Вместе с гуманитарным конвоем уйдут и автомобили "УАЗ". Три внедорожника в ближайшее время поступят в распоряжение военнослужащих, выполняющий свой долг в зоне специальной военной операции.