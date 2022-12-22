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Новый гуманитарный конвой из Самарской области отправился в зону СВО

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три фуры с печками, дизельными и бензиновыми генераторами, тёплым зимним снаряжением и обмундированием, термобельем, и другими необходимыми для несения боевой службы зимой вещами отправились из столицы 63-го региона в зону СВО. Одним из организаторов сбора стала партия "Единая Россия".

Фото: samara.er.ru

В этот раз гуманитарный конвой доставит защитникам Отечества еще термосы с символикой Самарской области и символы Нового года - празднично украшенные елочки.

Военнослужащие, получающие груз, не скрывают эмоций: "Хочется сказать большое спасибо! То, что люди помогают, собирают, отправляют гуманитарную помощь  - это очень нужно.  Печки и теплая форма необходимы, потому что сейчас холодно,  нужно утепляться, нужно отапливать помещение. Помощь людей - это очень здорово, что люди идут навстречу, помогают нам. Большое спасибо им за это".

Сотрудник волонтерского центра "Единой России" Дмитрий уверен: "Поддержка будет от самого начала до самого конца обеспечена. Вся гумпомощь, которая у нас здесь находится - она у нас появляется благодаря жителям Самарской области, губернатору, представителям партии, депутатам".

Вместе с гуманитарным конвоем уйдут и автомобили "УАЗ". Три внедорожника в ближайшее время поступят в распоряжение военнослужащих, выполняющий свой долг в зоне специальной военной операции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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