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"Коробки новогоднего счастья" отправились из Самары на Донбасс

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы решили расширить географию региональной акции и отправили подарки в ДНР. Три больших коробки с подарками для юных пациентов детских больниц города Снежное (ДНР) будут доставлены по назначению уже в субботу, 24 декабря.

Дети подшефного города, которые находятся на длительном лечении, получат свои новогодние сюрпризы. Об этом рассказал инициатор акции, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

"Призываю каждого из Вас не оставаться равнодушным и внести частичку душевного тепла и внимания, передав подарок для мальчишек и девчонок. Давайте вместе поможем поверить в чудо и ускорить выздоровление наших самых юных земляков, самых дорогих наших деток!", - обратился к жителям региона парламентарий.

Во всех муниципалитетах в акции принимают участие депутаты всех уровней, неравнодушные жители, активисты "Молодой гвардии", волонтеры, педагоги, школьники и студенты.

Акция продлится до конца декабря, но передача  подарков в детские стационары Самарской губернии тоже началась. В Жигулевске депутат регионального парламента Алексей Иванов поздравил с наступающим новым годом детей, находящихся на лечении в городской больнице  в педиатрическом и инфекционном отделениях. Депутат пожелал ребятам здоровья, быстрого выздоровления и по возможности - встретить новогодние праздники дома в кругу семьи.

Напомним, что региональная новогодняя акция проходит в губернии третий год. В прошлом году подарки получили более 5,5 тысяч пациентов детских стационаров.  В этом году подарки из "Коробок новогоднего счастья" получат дети мобилизованных и военнослужащих-участников СВО и дети подшефного Самаре города Снежное в ДНР.

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